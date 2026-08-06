«Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει μια ιστορική ευκαιρία να εδραιώσει τη θέση του ως ηγέτης του δυτικού πολιτισμού για χιλιάδες χρόνια, βοηθώντας τους Έλληνες να επιτύχουν μια συμφωνία με τους Βρετανούς για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα», δήλωσαν στο Breitbart News ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ο κ. Γεωργιάδης παραχώρησε συνέντευξη στο Breitbart News νωρίτερα μέσα στη χρονιά και στάθηκε στη σημασία που έχει η επιστροφή των Γλυπτών για τους Έλληνες, καθώς και τη μεγάλη ιστορική ευκαιρία που έχει ο Τραμπ, σε περίπτωση που εμπλακεί και πιέσει τους Βρετανούς να τα επιστρέψουν.

«Είμαι απολύτως βέβαιος ότι ο πρόεδρος Τραμπ, ως φυσικός ηγέτης του δυτικού κόσμου, αντιλαμβάνεται πως εκπροσωπεί το πνεύμα των ιδρυτών της αμερικανικής δημοκρατίας, οι οποίοι είχαν τεράστιο σεβασμό για την αρχαία Ελλάδα και την αρχαία Ρώμη και από τις οποίες άντλησαν τις αξίες πάνω στις οποίες οικοδόμησαν την αμερικανική δημοκρατία. Είμαι, λοιπόν, βέβαιος ότι θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στη βρετανική κυβέρνηση ώστε να κάνει το σωστό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας και πρόσθεσε: «Όχι μόνο εδώ, αλλά παντού. Όλοι οι πολιτισμένοι άνθρωποι στη Δύση –και όχι μόνο στη Δύση– αντιλαμβάνονται ότι τα Γλυπτά πρέπει να επιστρέψουν».

Στη συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε είπε: «Ακόμη και οι Βρετανοί δεν λένε “όχι”. Δεν λένε “δεν θα τα επιστρέψουμε ποτέ”. Λένε απλώς: “Ας δούμε αν είναι η κατάλληλη στιγμή”».

Με τη σειρά τους και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανέφερε στο Breitbart ότι η παρακαταθήκη του Τραμπ θα διαρκούσε «για αιώνες», αν κατάφερνε να πείσει τη βρετανική κυβέρνηση να επιστρέψει τα Γλυπτά.

«Αν ο πρόεδρος Τραμπ συνέβαλλε ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η προσφορά του θα ξεπερνούσε τα όρια της διπλωματίας. Θα αποτελούσε μία από εκείνες τις σπάνιες στιγμές όπου η πολιτική ηγεσία υπηρετεί τον ίδιο τον πολιτισμό […] Πιστεύουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ, ως πραγματικός ηγέτης της Δύσης, έχει την ευκαιρία να αφήσει μια κληρονομιά που θα αντέξει στους αιώνες».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Breitbart, και επιφανείς Βρετανοί πιστεύουν ότι τα Γλυπτά πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα. Ένας από αυτούς είναι ο Ελληνοβρετανός επιχειρηματίας Άντριου Α. Ντέιβιντ. «Η υποστήριξη του προέδρου Τραμπ θα μπορούσε να αποτελέσει πραγματικό σημείο καμπής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Έντι Ζεμενίδης, εκτελεστικός διευθυντής του Hellenic American Leadership Council (HALC), οργανισμού που εκπροσωπεί Ελληνοαμερικανούς, δήλωσε ότι τα επιχειρήματα των Βρετανών κατά της επιστροφής των Γλυπτών έχουν πλέον εξαντληθεί και πως, εάν ο Τραμπ αναλάμβανε πρωτοβουλία και πετύχαινε τον επαναπατρισμό τους, η συμβολή του θα ήταν τεράστια για τον δυτικό πολιτισμό.





Πηγή: skai.gr

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