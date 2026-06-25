Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί το πρωί της Πέμπτης στην Παραλιακή από το στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» προς τον Φλοίσβο λόγω τροχαίων συμβάντων. Έχει επηρεαστεί και η κάθοδος της Κηφισού κατά μήκος του Μοσχάτου.

Μεγάλες καθυστερήσεις υφίστανται οι οδηγοί και στη Λεωφ. Κηφισού λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Το ανοδικό ρεύμα είναι ακινητοποιημένο από το ύψος της Λεωφ. Αθηνών προς τη Νέα Ιωνία και το καθοδικό ρεύμα από το ύψος της Αττικής οδού προς την Ιερά Οδό.

Αρκετές καθυστερήσεις υπάρχουν και στις Λεωφ. Σχιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής του στον Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στην κάθοδο της Λεωφ. Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και στην άνοδο της Βασ. Κωνσταντίνου.

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Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

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