Αντόνιο Μπαντέρας: «Η καρδιακή προσβολή ήταν το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ»

Ο Αντόνιο Μπαντέρας δηλώνει ότι η καρδιακή προσβολή που υπέστη πριν από σχεδόν μία δεκαετία άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη ζωή, χαρακτηρίζοντάς την «το καλύτερο πράγμα που του συνέβη ποτέ».

Σε δηλώσεις του στο περιοδικό People, ο 66χρονος ηθοποιός θυμήθηκε ότι το 2017 βρισκόταν στο σπίτι του στο Σάρεϊ της Αγγλίας, όταν άρχισε να αισθάνεται έντονους πόνους στο στήθος. Η σύντροφός του, Νικόλ Κίμπελ, του έδωσε αμέσως ασπιρίνη μέχρι να φτάσουν οι διασώστες, οι οποίοι τον μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Εκεί υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση, κατά την οποία οι γιατροί τοποθέτησαν τρία στεντ στις αρτηρίες του.

Το σοβαρό περιστατικό στάθηκε αφορμή για σημαντικές αλλαγές στη ζωή του. Ο Μπαντέρας σταμάτησε το κάπνισμα και αποφάσισε να επιστρέψει μόνιμα στη γενέτειρά του, τη Μάλαγα της Ισπανίας.

«Πάντα έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι κάποια στιγμή θα πεθάνεις. Όταν όμως το ζεις τόσο κοντά, είναι μια απίστευτα ξεκάθαρη υπενθύμιση του πόσο ανόητο είναι να σπαταλάς τον χρόνο σου σε πράγματα που δεν αξίζουν να υπάρχουν στη ζωή σου», είπε.

«Η καρδιακή προσβολή ήταν το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ. Ήταν σαν κάποιος να μου φόρεσε γυαλιά για να δω την πραγματικότητα που μέχρι τότε δεν έβλεπα», πρόσθεσε σύμφωνα με το People.

Ανάμεσα στις μεγάλες του προτεραιότητες σήμερα βρίσκεται το Teatro del Soho CaixaBank στη Μάλαγα, όπου παράγει θεατρικές παραστάσεις και μιούζικαλ. Παράλληλα, έχει επενδύσει σε αρκετά εστιατόρια της πόλης, τονίζοντας ότι «η γαστρονομία είναι πολιτισμός».

Η αγάπη του για τον χώρο της εστίασης συνδέεται και με τον νέο του κινηματογραφικό ρόλο στη βιογραφική ταινία Tony, όπου υποδύεται τον σεφ που διαμόρφωσε τα πρώτα επαγγελματικά βήματα του αείμνηστου Άντονι Μπουρντέν, τον οποίο ενσαρκώνει ο Ντόμινικ Σέσα.

«Δεν γνώρισα προσωπικά τον Άντονι Μπουρντέν, αλλά θεωρούσα ότι η εκπομπή του ''No Reservations'' δεν αφορούσε πραγματικά τη μαγειρική, αλλά την ίδια τη ζωή. Ο χαρακτήρας που υποδύομαι ήταν ένας καλός άνθρωπος, κάποιος που είχε κάτι ουσιαστικό να πει. Επιπλέον, έχω οκτώ εστιατόρια, οπότε αισθάνομαι κι εγώ μέρος αυτού του κόσμου. Ήταν σχεδόν αδύνατο να αρνηθώ αυτόν τον ρόλο», ανέφερε.

Ο Μπαντέρας μίλησε επίσης με αγάπη για τη σύντροφό του, Νικόλ Κίμπελ, με την οποία είναι μαζί μετά το διαζύγιό του από τη Μέλανι Γκρίφιθ. Αναφέρθηκε ακόμη στην οικογένειά του, εκφράζοντας την υπερηφάνειά του για την κόρη του, Στέλλα, αλλά και για τα θετά του παιδιά, Ντακότα Τζόνσον και Αλεξάντερ Μπάουερ.

«Ο πατέρας μου ήταν ο μέντοράς μου. Ήταν ένας συμπονετικός άνθρωπος και μου έμαθε έναν τρόπο να βλέπω τη ζωή. Για τα παιδιά μου νιώθω μόνο αγάπη. Τα βλέπω να εξελίσσονται σε υπέροχους ανθρώπους και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτά. Και η Μέλανι υπήρξε μια καταπληκτική μητέρα», είπε.

Ο ηθοποιός, που ξεκίνησε την καριέρα του στην Ισπανία μέσα από τις ταινίες του Πέδρο Αλμοδόβαρ πριν γνωρίσει διεθνή επιτυχία στο Χόλιγουντ, δηλώνει πλέον απόλυτα ευτυχισμένος που ζει ξανά στη Μάλαγα.

«Τα χρόνια στο Λος Άντζελες ήταν όμορφα και συναρπαστικά, όμως πάντα ένιωθα ότι ήταν μια προσωρινή κατάσταση. Ήξερα πως δεν ήταν γραφτό να ζήσω στο Μαλιμπού, αλλά στη Μάλαγα. Οι άνθρωποι ζουν σαν να μην πρόκειται να πεθάνουν ποτέ και συνεχώς συσσωρεύουν πράγματα. Εγώ δεν θέλω να συλλέγω τίποτα. Το μόνο που με ενδιαφέρει πλέον είναι η εμπειρία της ίδιας της ζωής», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

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