Ριάνα: Ετοιμάζει νέα μουσική – Τι αποκάλυψε ο A$AP Rocky

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της Ριάνα στη μουσική φαίνεται πως βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ. Ο A$AP Rocky αποκάλυψε ότι η διάσημη τραγουδίστρια βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στο στούντιο και δουλεύει πάνω σε νέο υλικό, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές της. Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης του 37χρονου ράπερ στο «The Jason Lee Show».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο A$AP Rocky κλήθηκε να απαντήσει στη θεωρία ότι εκείνος ευθύνεται για τη μεγάλη αποχή της Ριάνα από τη δισκογραφία. Οι θαυμαστές αστειεύονται εδώ και χρόνια ότι η σχέση της με τον ράπερ, η οικογένεια που έχουν δημιουργήσει και οι πολυάριθμες επιχειρηματικές δραστηριότητές της έχουν καθυστερήσει την κυκλοφορία νέας μουσικής. Ο ίδιος, ωστόσο, απέρριψε κατηγορηματικά το συγκεκριμένο σενάριο και αποκάλυψε περισσότερα από όσα πιθανότατα σκόπευε.

«Όχι. Είναι στο στούντιο αυτήν τη στιγμή. Ναι, το είπα. Συγγνώμη, μωρό μου», ανέφερε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι η Ριάνα δουλεύει εντατικά και «μαγειρεύει» κάτι νέο, προτού παραδεχθεί γελώντας ότι ενδέχεται να μπλέξει σε μπελάδες επειδή αποκάλυψε τα σχέδιά της.

A$AP Rocky Says Rihanna Is ‘Cooking’ New Music in the Studio ‘Right Now’ https://t.co/E4xz9gBE55 — People (@people) August 6, 2026

Η δήλωση του A$AP Rocky αποτελεί, ίσως, τη σημαντικότερη ενημέρωση που έχουν λάβει εδώ και χρόνια οι θαυμαστές της τραγουδίστριας, γνωστοί ως Rihanna Navy.

Το τελευταίο ολοκληρωμένο στούντιο άλμπουμ της, «ANTI», κυκλοφόρησε το 2016 και αποτέλεσε κομβικό σημείο στην καριέρα της. Ο δίσκος παρέμεινε επί δύο εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200 και περιλάμβανε επιτυχίες όπως τα «Work», «Needed Me» και «Love on the Brain». Έκτοτε, η Ριάνα κρατά τους θαυμαστές της σε αγωνία σχετικά με το πότε –ή ακόμη και το εάν– πρόκειται να κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ.

Πηγή: skai.gr

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