Πώς ένας καβγάς κατέληξε στη δολοφονία του 17χρονου στην Καλλιθέα

Του Μάκη Συνοδινού

Νέα στοιχεία φέρνει στη δημοσιότητα το skai.gr για την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε στην Καλλιθέα και είχε ως αποτέλεσμα ένας νεαρός 17 ετών να πέσει νεκρός μετά από επίθεση από μαχαίρι στον θώρακα.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν παρέα 6 ατόμων -ανάμεσα τους και το θύμα- καθόταν σε πλατεία της περιοχής και για άγνωστη αιτία ξεκίνησε συμπλοκή με 3 άλλα άτομα που βρίσκονταν στο σημείο, τραμπουκίζοντάς τους σύμφωνα με καταθέσεις που έχει στα χέρια της η ΕΛΑΣ.

Τότε η παρέα των 3 ατόμων τηλεφώνησαν σε φίλους τους για να μεταβούν στο σημείο για βοήθεια, καθώς όλα έδειχναν πως ο καβγάς ανάμεσα στις δύο παρέες ήταν αναπόφευκτος.

Στο σημείο σύντομα έφτασε με ΙΧ αυτοκίνητο 5 άτομα - ανάμεσά τους και ο δράστης - και μέσα σε λίγα λεπτά τα αίματα άναψαν.

Υπήρξε συμπλοκή και ένας εκ των νεαρών, που σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είναι όλοι 17 και 18 ετών, τράβηξε μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα τον 17χρονο.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Στο σημείο βρέθηκε μαχαίρι το οποίο μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά της ΕΛΑΣ, αλλά δεν φαίνεται να είναι αυτό που κρατούσε ο δράστης, καθώς όπως ομολόγησε στις Αρχές το πέταξε σε διαφορετικό σημείο από εκεί που έγινε η συμπλοκή.

Μετά από ανθρωποκυνηγητό της ΕΛΑΣ ταυτοποιήθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν. Αυτή την ώρα αστυνομικοί πραγματοποιούν κατ' οίκον έρευνες, αλλά και σε κάδους της περιοχής προκειμένου να διαπιστώσουν αν όντως ο δράστης είπε την αλήθεια και αν ναι, να εντοπίσουν το μαχαίρι της μοιραίας επίθεσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί το θύμα της επίθεσης, ενώ δεν τον έχει αναζητήσει κανείς.

Οι πρώτες αναφορές για οπαδικό κίνητρο δεν επιβεβαιώνονται καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι, εκτός από έναν, είναι οπαδοί της ίδιας ομάδας.

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Πηγή: skai.gr

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