Δήμος Αθηναίων: Εντατικοί έλεγχοι για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων

Την εντατικοποίηση των ελέγχων για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων, γνωστοποιώντας τα αποτελέσματα των πρόσφατων επιχειρησιακών δράσεων της Δημοτικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται σε κεντρικές περιοχές της πρωτεύουσας με στόχο την προστασία του δημόσιου χώρου, την τήρηση της νομιμότητας και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης μετακίνησης κατοίκων και επισκεπτών.



Η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημόσιων Κοινοχρήστων Χώρων, Ελένη Ζωντήρου, τόνισε: «Η ελεύθερη χρήση του δημόσιου χώρου από τους πολίτες αποτελεί σταθερή προτεραιότητα. Είναι ζήτημα σεβασμού προς τους πεζούς και ιδιαίτερα προς τα εμποδιζόμενα άτομα. Οι παρεμβάσεις της Δημοτικής Αστυνομίας για την αποκατάσταση της νομιμότητας στους δημόσιους χώρους και την προστασία του δικαιώματος των πολιτών στην ελεύθερη μετακίνηση προβλέπεται να συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλες τις δημοτικές κοινότητες».

Συνεχείς επιχειρήσεις για την απομάκρυνση παράνομων τραπεζοκαθισμάτων

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 13 επιχειρησιακές δράσεις στο πεδίο κατά τις οποίες απομακρύνθηκαν πάνω από 240 αντικείμενα που εμπόδιζαν την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση των πεζών και των ατόμων με αναπηρία.

Ενδεικτικά, από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπορικές επιχειρήσεις απομακρύνθηκαν:

155 καρέκλες, 55 τραπέζια, 4 καναπέδες, σκαμπό και σκιάδια

Πλήθος εξοπλισμού προβολής εμπορευμάτων (σταντ, κούκλες βιτρίνας, ραφιέρες, πάγκοι κ.ά.)



Πηγή: skai.gr

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