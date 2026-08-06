Διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας του Λευκού Πύργου

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού ενημερώνει το κοινό ότι για πρώτη φορά παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας του Λευκού Πύργου έως τις 21:00 καθημερινά από τις 8 Αυγούστου και μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2026.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η διεύρυνση του ωραρίου προσφέρει στους κατοίκους και στους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης τη δυνατότητα να γνωρίσουν το εμβληματικό μνημείο της πόλης και τη μόνιμη έκθεσή του και κατά τις απογευματινές ώρες.

Η επίσκεψη ολοκληρώνεται στον εξώστη του Λευκού Πύργου, στην πιο χαρακτηριστική θέση της Θεσσαλονίκης, από όπου οι επισκέπτες του μνημείου μπορούν να απολαύσουν το δειλινό και τη δύση του ήλιου, με πανοραμική θέα προς τον Θερμαϊκό, την παραλία και τον ορίζοντα της πόλης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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