Σε υψηλό επίπεδο ρεκόρ ανήλθαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών με τους επενδυτές να αξιολογούν τις προοπτικές μιας ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν και την πρόοδο προς το εκ νέου άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,4% στις 660 μονάδες στις 10:18 ώρα Ελλάδας.

Ο δείκτης αναφοράς έκλεισε σε ιστορικά υψηλό επίπεδο στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις.

Το Ιράν τόνισε χθες Τετάρτη πως έχει καταλήξει σε συμφωνία με το Ομάν όσον αφορά νέο δρομολόγιο των εμπορικών πλοίων που θέλουν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ, στην καρδιά των εντάσεων με τις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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