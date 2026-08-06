Eκρήξεις μέσα στη νύχτα σε υποσταθμό της ΔΕΗ στην Άρτα - Δείτε βίντεο

Πυρκαγιά με διαδοχικές εκρήξεις εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στον υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα Άρτας.
Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις καθώς η φωτιά επεκτάθηκε σε χορτολιβαδική και δασική έκταση, δίπλα στον υποσταθμό.
Το έργο της πυρόσβεσης ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για την ασφάλεια των πυροσβεστών, καθώς υπήρξαν πτώσεις ηλεκτροφόρων καλωδίων.
Η φωτιά έσβησε, ωστόσο, πολλές περιοχές δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, με τα συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ να εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση των ζημιών.
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