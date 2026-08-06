Ναυτιλιακές οργανώσεις προειδοποιούν κατά της επιβολής διοδίων στο Ορμούζ

Οκτώ από τις κορυφαίες διεθνείς ενώσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας, που εκπροσωπούν κλάδους από τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και τα δεξαμενόπλοια έως τα φορτηγά πλοία ξηρού φορτίου και τα επιβατηγά, δημοσιοποίησαν επιστολή που επέδωσαν στα Ηνωμένα Έθνη, προειδοποιώντας για τους κινδύνους που συνεπάγεται η επιβολή διοδίων ή τελών διέλευσης στο Στενό του Ορμούζ.

Οι οργανώσεις έδωσαν στη δημοσιότητα την επιστολή, η οποία εστάλη στον ΟΗΕ τη Δευτέρα, ενώ πυκνώνουν οι αναφορές ότι το Ομάν και το Ιράν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τη διαχείριση του Στενού. Την ίδια ώρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωναν ότι η επίτευξη συμφωνίας είναι πλέον θέμα χρόνου.

Στην επιστολή, η οποία απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και στον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), Αρσένιο Ντομίνγκες, οι ενώσεις επαναλαμβάνουν τις ανησυχίες τους σχετικά με την επιβολή πιθανών τελών.

Πέρα από το άμεσο οικονομικό κόστος και τις επιπτώσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες, την οικονομική σταθερότητα και την ενεργειακή ασφάλεια, οι οργανώσεις -μεταξύ των οποίων το Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο, η ASA, η BIMCO, η CLIA, η ECSA, η INTERCARGO, η INTERTANKO και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ναυτιλίας- προειδοποιούν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο, με ευρύτερες συνέπειες για τις καθιερωμένες διεθνείς πρακτικές που διέπουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

«Η επιβολή υποχρεωτικών χρεώσεων για τη διέλευση ή τελών παροχής υπηρεσιών που στην ουσία αποτελούν διόδια, έστω και αν δεν ονομάζονται έτσι, στο Στενό του Ορμούζ θα συνιστούσε σημαντική απόκλιση από την καθιερωμένη διεθνή πρακτική» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Οι ναυτιλιακές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι «μόλις δημιουργηθεί ένα τέτοιο προηγούμενο, θα είναι ολοένα και δυσκολότερο να αποτραπεί η εφαρμογή παρόμοιων μέτρων και σε άλλες περιοχές, δημιουργώντας αβεβαιότητα για τη διεθνή ναυτιλία και το παγκόσμιο εμπόριο». Προειδοποιούν ακόμη ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να υπονομεύσει το διεθνώς αναγνωρισμένο νομικό πλαίσιο που διέπει τα στενά διεθνούς ναυσιπλοΐας και το δικαίωμα διέλευσης μέσω αυτών.

Οι ενώσεις καλούν την ηγεσία του ΟΗΕ και του IMO να διασφαλίσουν ότι τα διεθνώς κατοχυρωμένα δικαιώματα ναυσιπλοΐας δεν θα υπονομευθούν ούτε θα αποτελέσουν αντικείμενο ευρύτερων πολιτικών διαπραγματεύσεων. Τονίζουν ότι η διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας αποτελεί θεμέλιο της διεθνούς ναυτιλιακής διακυβέρνησης και πρέπει να συνεχίσει να προστατεύεται.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, η ενδιάμεση συμφωνία -που φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στην οριστικοποίηση- προβλέπει ότι «δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης από καμία πλευρά κατά τη διάρκεια των 60 ημερών», το διάστημα δηλαδή που θα επαναλειτουργεί το Στενό, με δυνατότητα παράτασης.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει τηρήσει κατά διαστήματα ασαφή στάση ως προς το τι ακριβώς θα περιλαμβάνει η ελευθερία της ναυσιπλοΐας σε ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν.

Ωστόσο, η CENTCOM υποστηρίζει σήμερα ότι η «νότια διαδρομή» παραμένει ελεύθερη και ανοικτή για όλα τα εμπορικά πλοία και ότι, τους τελευταίους τρεις μήνες, «οι αμερικανικές δυνάμεις συνέδραμαν περισσότερα από 1.000 πλοία να διέλθουν με επιτυχία από τα Στενά, παρά τις αδικαιολόγητες επιθετικές ενέργειες του Ιράν».

Πηγή: skai.gr

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