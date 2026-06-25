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Θεσσαλονίκη: Δικογραφία κατά 28χρονης για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη που παραπλάνησε

Η γυναίκα φέρεται να παρήγαγε, απέστειλε, αποδέχτηκε και κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο πλαίσιο ανταλλαγής οπτικοακουστικών μηνυμάτων με την ανήλικη

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Δικογραφία σε βάρος 28χρονης σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης για αδικήματα που αφορούν γενετήσιες πράξεις με ανήλικη, πορνογραφία ανηλίκων και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από την προανάκριση, την οποία προκάλεσε προηγούμενη καταγγελία, προέκυψε ότι η 28χρονη διατηρούσε, από τον περυσινό Ιούλιο έως τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, σχέση με ανήλικη που δεν είχε συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας της. Όπως έγινε γνωστό, η ίδια φέρεται να είχε αποκρύψει ή παραποιήσει στοιχεία για την πραγματική της ταυτότητα- τόσο ως προς το φύλλο όσο κι ως προς την ηλικία, παραπλανώντας την ανήλικη, η οποία είναι σήμερα 15,5 ετών.

Οι γενετήσιες πράξεις, κατά την ίδια καταγγελία, φαίνεται πως λάμβαναν χώρα στο διαμέρισμα όπου διέμενε η 28χρονη, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, η γυναίκα φέρεται να παρήγαγε, απέστειλε, αποδέχτηκε και κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο πλαίσιο ανταλλαγής οπτικοακουστικών μηνυμάτων με την ανήλικη.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για τις περαιτέρω ποινικές ενέργειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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TAGS: Θεσσαλονίκη ανήλικη παιδική πορνογραφία
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