Απαντήσεις για τα αίτια της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβοιωτία, επιχειρεί να δώσει η έκθεση αυτοψίας στο «σημείο μηδέν» της καταστροφής.

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Οι πραγματογνώμονες καταγράφουν σειρά τεχνικών ελλείψεων και κατασκευαστικών προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιολικού πάρκου, ενώ δεν αποκλείουν άλλα πιθανά σενάρια έναρξης της φωτιάς.

Η έκθεση αυτοψίας στη θέση «Μαύρο Σπιθάρι» Βοιωτίας, από όπου και ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιάς, που είχε ως συνέπεια, μεταξύ άλλων, τους θανάτους δύο μελών πληρώματος ελικοπτέρου που έλαβε μέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης, καταδεικνύει με λεπτομερή τρόπο τις ελλείψεις, τα κατασκευαστικά λάθη και άλλες κακοτεχνίες στην ηλεκτροδότηση του αιολικού πάρκου, τα οποία προκάλεσαν τους σπινθήρες έναρξης της φωτιάς.

Οι δύο πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που βρέθηκαν εκεί 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς, δε βρήκαν υπολείμματα εμπρηστικών μηχανισμών, κανένα στοιχείο ανθρώπινης παρουσίας ή θερμών εργασιών, ούτε υλικά ικανά για αυτανάφλεξη, υπολείμματα καπνίσματος ή ίχνη από πιθανό τουφεκισμό του ιδιωτικού εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης.

Διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε εναέρια γραμμή πάνω σε ξύλινους στύλους, και καταλήγει στις εγκαταστάσεις του αιολικού πάρκου.

Στην έκθεση αυτοψίας περιλαμβάνεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα κρίσιμα σημεία της έρευνας. Το κλιμάκιο των πραγματογνωμόνων χαρτογράφησε με ακριβείς συντεταγμένες το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, ενώ στη συνέχεια παρατίθεται φωτογραφία ιδιώτη πεζού, στην οποία αποτυπώνεται το σημείο έναρξης. Πάνω από την εν λόγω περιοχή εκτείνεται το δίκτυο ηλεκτροδότησης που οδηγεί προς το αιολικό πάρκο και τις ανεμογεννήτριες.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στύλος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι αγωγοί- καλώδια ήταν και αυτά πεσμένα στην καμένη έκταση.

Στα πεσμένα τμήματα των καλωδίων παρατηρήθηκε τοπική παραμόρφωση και θερμική αλλοίωση των μεταλλικών κλώνων των αγωγών. Αυτές οι αλλοιώσεις δεν αξιολογήθηκαν ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς, αλλά προϋπήρχαν πριν από αυτή.

Πέρα από τα ευρήματα στο «σημείο μηδέν», η έκθεση φαίνεται να αναδεικνύει και στοιχεία που δείχνουν παθογένειες που υφίσταντο.

Το κλιμάκιο των πυροσβεστών, ειδικότερα, έδωσε ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι στις 27 Ιουνίου 2026, στην ίδια γραμμή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από το σημείο έναρξης της καταστροφικής πυρκαγιάς, ξέσπασε άλλη φωτιά η οποία αποδόθηκε σε βραχυκύκλωμα από την επαφή δύο ηλεκτροφόρων καλωδίων αλλά και σε σπινθήρες που εκτοξεύτηκαν σε ξερά χόρτα.

Σε ένορκη κατάθεση που έδωσε μηχανολόγος-μηχανικός την 1η Αυγούστου 2026, μία μέρα την εκδήλωση της καταστροφικής πυρκαγιάς που θα μαινόταν για τις επόμενες ημέρες στην περιοχή, σημείωσε ότι έγινε θερμογράφηση στις 20 Ιουνίου 2026, των μηχανισμών που συνδέουν το εναέριο με το υπόγειο δίκτυο.

Εκεί διαπιστώθηκε σε δυο από αυτά, ένδειξη αυξημένης θερμότητας σε σχέση με το κανονικό. Αυτοί οι μηχανισμοί ήταν ο ένας στο τελείωμα του εναερίου τμήματος από το οποίο εκδηλώθηκαν οι φωτιές.

Ο διορισμένος πραγματογνώμονας ηλεκτρολόγος-μηχανικός μετά από ενδελεχή έρευνα δήλωσε μεταξύ άλλων ότι λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή δημιουργήθηκε ταλάντωση των ηλεκτροφόρων αγωγών που είχε ως αποτέλεσμα οι αγωγοί να έρθουν είτε σε επαφή με συνέπεια βραχυκύκλωμα είτε σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους με συνέπεια τη δημιουργία τόξου λόγω της κακής κατασκευής.

Παρατήρησε επίσης ότι η κακή κατασκευή που είχε προκαλέσει την πυρκαγιά στις 26-07-2026 με τον ίδιο τρόπο, δε διορθώθηκε στο σύνολό της, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί εκ νέου πυρκαγιά δύο με τρεις στύλους μακρύτερα στην ίδια γραμμή.

Πηγή: skai.gr

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