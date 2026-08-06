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Σε Red Code Αττική, Βοιωτία και Εύβοια λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Σε υψηλό κίνδυνο βρίσκονται και αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας - Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου

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Φωτιά

Σε «πορτοκαλί συναγερμό» βρίσκονται σήμερα Πέμπτη τρεις περιοχές της χώρας σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Πυροσβεστικής

Συγκεκριμένα, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται η Αττική, η Βοιωτία και η Εύβοια.

Η απόφαση ελήφθη καθώς, σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στις παραπάνω περιοχές προβλέπεται Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4).

Η κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των απαιτούμενων μέσων και πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Παράλληλα, προβλέπεται η δρομολόγηση δράσεων βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τον περιορισμό των επιπτώσεων τυχόν καταστροφικών φαινομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των περιοχών που τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν ζητήματα ετοιμότητας, συντονισμού και λήψης των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: κίνδυνος πυρκαγιάς Φωτιά Πολιτική Προστασία Πυροσβεστική
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