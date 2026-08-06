Η Τεχεράνη ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι έχει καταλήξει σε συμφωνία με το Ομάν σχετικά με μια διαδρομή για τη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ.



Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία, όμως, όπως είπε, βρίσκεται «στο τελικό στάδιο».



Ο Μπαγκάι προειδοποίησε, ωστόσο, ότι μια συμφωνία με το Ομάν δεν θα εγγυάται ασφαλή ναυσιπλοΐα μέσω του στενού, υποστηρίζοντας ότι η ασφάλεια επηρεάζεται από τον αποκλεισμό των λιμένων του Ιράν από τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ και το Ομάν δεν έχουν σχολιάσει την πρόταση.



Από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν τον Φεβρουάριο, η Τεχεράνη έχει μπλοκάρει σε μεγάλο βαθμό το Στενό του Ορμούζ, από το οποίο συνήθως διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).



Την Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι το Ιράν θα «χτυπηθεί πολύ σκληρά» εάν το στενό δεν ανοίξει «πολύ σύντομα».



Το άνοιγμα του στενού αποτέλεσε κομβικό ζήτημα στις συζητήσεις μεταξύ των δύο χωρών και των μεσολαβητών.



Στη δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι οι «γεωγραφικές συντεταγμένες της διαδρομής» είχαν συμφωνηθεί με το Ομάν.



«Οι παράγοντες που καθιστούν το Στενό του Ορμούζ μη ασφαλές εξακολουθούν να υπάρχουν από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδίως ο ναυτικός αποκλεισμός και άλλες επιθετικές και απειλητικές ενέργειες κατά του Ιράν και των συμφερόντων του», είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna του Ιράν.



Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, διευκρίνισε αργότερα στο πρακτορείο Irna ότι η νέα διαδρομή θα είναι προσωρινή και θα μπορούσε να διαρκέσει από δύο έως τέσσερις μήνες. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.



Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν την Πέμπτη, με το πετρέλαιο Brent να υποχωρεί κατά 0,3% στα 79,24 δολάρια το βαρέλι στις πρωινές ασιατικές αγορές.

Οκτώ από τις κορυφαίες διεθνείς ενώσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας, που εκπροσωπούν κλάδους από τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και τα δεξαμενόπλοια έως τα φορτηγά πλοία ξηρού φορτίου και τα επιβατηγά, δημοσιοποίησαν επιστολή που επέδωσαν στα Ηνωμένα Έθνη, προειδοποιώντας για τους κινδύνους που συνεπάγεται η επιβολή διοδίων ή τελών διέλευσης στο Στενό του Ορμούζ.

Οι οργανώσεις έδωσαν στη δημοσιότητα την επιστολή, η οποία εστάλη στον ΟΗΕ τη Δευτέρα, ενώ πυκνώνουν οι αναφορές ότι το Ομάν και το Ιράν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τη διαχείριση του Στενού. Την ίδια ώρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωναν ότι η επίτευξη συμφωνίας είναι πλέον θέμα χρόνου.

Στην επιστολή, η οποία απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και στον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), Αρσένιο Ντομίνγκες, οι ενώσεις επαναλαμβάνουν τις ανησυχίες τους σχετικά με την επιβολή πιθανών τελών.

Πηγή: skai.gr

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