Box on the beach… Υποψήφιος των Δημοκρατικών προκαλεί φασαρία, αλλά τα βάζει με λάθος άνθρωπο.

Wild video shows Democratic congressional candidate Kirill Basin involved in an unhinged beach brawl in Maui after allegedly threatening beachgoers with a knife.



Officials say the incident began when a 61-year-old man asked Basin to lower the volume of his music. According to… pic.twitter.com/YUKzCABM8L August 5, 2026



Ο λόγος για τον Κίριλ Μπάσιν, ο οποίος είναι υποψήφιος για τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ στο 2ο Περιφερειακό Διαμέρισμα της Χαβάης.



Το Σάββατο ο 40χρονος συνελήφθη σε παραλία του νησιού Μάουι στη Χαβάη, και του ασκήθηκαν κατηγορίες για τρομοκρατική απειλή, μετά από βίαιο επεισόδιο σε παραλία όπου απείλησε λουόμενους με μαχαίρι και στη συνέχεια δέχθηκε χτύπημα που τον άφησε αναίσθητο. Η εγγύησή του ορίστηκε στο 1 εκατομμύριο δολάρια.



Φέρεται ότι απείλησε να πυροβολήσει τη σύζυγο ενός 61χρονου άνδρα, επειδή παραπονέθηκε ότι ο Μπάσιν έπαιζε μουσική πολύ δυνατά στην παραλία.



Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή παρενέβη ένας μεγαλόσωμος αθλητής μικτών πολεμικών τεχνών που του κάνει υποδείξεις για τη συμπεριφορά του. Ωστόσο, ο Μπάσιν παραμένει εριστικός, με συνέπεια να δεχθεί γροθιά που τον έθεσε νοκ άουτ. ΚΟ on the beach.

Πηγή: skai.gr

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