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Box on the beach: Υποψήφιος των Δημοκρατικών προκαλεί φασαρία, αλλά τα βάζει με λάθος άνθρωπο - Βίντεο

Ο λόγος για τον Κίριλ Μπάσιν, ο οποίος είναι υποψήφιος για τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ στο 2ο Περιφερειακό Διαμέρισμα της Χαβάης

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Χαβάη

Box on the beach… Υποψήφιος των Δημοκρατικών προκαλεί φασαρία, αλλά τα βάζει με λάθος άνθρωπο. 


Ο λόγος για τον Κίριλ Μπάσιν, ο οποίος είναι υποψήφιος για τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ στο 2ο Περιφερειακό Διαμέρισμα της Χαβάης.

Το Σάββατο ο 40χρονος συνελήφθη σε παραλία του νησιού Μάουι στη Χαβάη, και του ασκήθηκαν κατηγορίες για τρομοκρατική απειλή, μετά από βίαιο επεισόδιο σε παραλία όπου απείλησε λουόμενους με μαχαίρι και στη συνέχεια δέχθηκε χτύπημα που τον άφησε αναίσθητο. Η εγγύησή του ορίστηκε στο 1 εκατομμύριο δολάρια.

Φέρεται ότι απείλησε να πυροβολήσει τη σύζυγο ενός 61χρονου άνδρα, επειδή παραπονέθηκε ότι ο Μπάσιν έπαιζε μουσική πολύ δυνατά στην παραλία. 

Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή παρενέβη ένας μεγαλόσωμος αθλητής μικτών πολεμικών τεχνών που του κάνει υποδείξεις για τη συμπεριφορά του. Ωστόσο, ο Μπάσιν παραμένει εριστικός, με συνέπεια να δεχθεί γροθιά που τον έθεσε νοκ άουτ. ΚΟ on the beach.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Χαβάη ΗΠΑ Δημοκρατικοί
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