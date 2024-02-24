Σε εφαρμογή βρίσκεται η υλοποίηση του ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας σε περιοχές και εστίες που διαπιστώνεται έντονη παραβατικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής χθες, Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2023, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα στον Δήμο Αχαρνών και Φυλής, στις Δημοτικές Ενότητες Ζεφυρίου, Άνω Λιοσίων και Καματερού.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης ελέγχθησαν -247- οχήματα και -498- άτομα (από τους οποίους -473- ημεδαποί και -25- αλλοδαποί) ενώ

• προσήχθησαν 62 άτομα,

• συνελήφθησαν 21 άτομα, μεταξύ των οποίων 6 για παράβαση του νόμου για τα ναρκωτικά, 2 για απείθεια, 1 για καταδιωκτικά έγγραφα και 12 για Κ.Ο.Κ.,

• βεβαιώθηκαν148 παραβάσεις Κ.Ο.Κ.,

• ανευρέθηκαν 4 μοτοσικλέτες και 3 αυτοκίνητα για τα οποία είχε δηλωθεί η κλοπή τους ενώ ακινητοποιήθηκε ένα όχημα.

• Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 97,9 γρ. ηρωίνης, 0,5 γρ. κοκαΐνης, ζυγαριά ακριβείας και 20 ευρώ.

Παράλληλα, αφαιρέθηκαν 10 άδειες ικανότητας οδήγησης, 20 άδειες κυκλοφορίας, 7 ζεύγη πινακίδων καθώς και 3 μονές πινακίδες.

Οι ειδικές επιχειρησιακές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας θα συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό προς αυτή την κατεύθυνση.αποσκοπώντας στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

