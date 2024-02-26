Υπόθεση θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στα Εξάρχεια. Συνεργείο απόφραξης εντόπισε κάτι που έμοιαζε με έμβρυο στην οδό Σόλωνος, με αποτέλεσμα να «παγώσουν» αμέσως οι εργασίες και να κληθεί η αστυνομία.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να διαπιστώσουν αν ισχύει η καταγγελία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας υπάλληλος σε εταιρεία αποφράξεων, κατά την διάρκεια εργασιών στο σύστημα αποχέτευσης ενός κτιρίου στην οδό Σόλωνος, όπου στεγάζονται τα γραφεία της ΜΚΟ «Γιατροί Χωρίς Σύνορα», εντόπισε ένα νεκρό έμβρυο. Ο υπάλληλος, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε, ενημέρωσε σχετικά τους υπεύθυνους της ΜΚΟ, οι οποίοι του είπαν ότι θα φροντίσουν σχετικά και θα τοποθετήσουν την σορό σε ένα κουτί.

Περίπου στις 18:30 το απόγευμα ο υπάλληλος της εταιρείας αποφράξεων πήγε στο αστυνομικό τμήμα των Εξαρχείων και ενημέρωσε για το μακάβριο εύρημα του τους αστυνομικούς, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είχε και φωτογραφίες που επιβεβαίωναν τα λεγόμενά του.

