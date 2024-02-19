Προσποιούμενοι τους τεχνικούς εταιρείας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος εισήλθαν σε διαμέρισμα ηλικιωμένης στην ανατολική Θεσσαλονίκη, απ' όπου αφαίρεσαν κοσμήματα, χρυσές λίρες και μετρητά, συνολικής αξίας άνω των 125.000 ευρώ. Πρόκειται για τέσσερις άνδρες (ημεδαποί 22, 25, 30 και 40 ετών), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή.

Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε την εξιχνίαση της υπόθεσης που καταγγέλθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, ενώ οι φερόμενοι ως δράστες έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις διωκτικές Αρχές για ανάλογα αδικήματα.

Η δικογραφία διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

