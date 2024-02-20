Στόχος εμπρηστών έγιναν τα ξημερώματα δύο βυτιοφόρα υγρών καυσίμων στην περιοχή της Μάνδρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο μετά τη 1 και μισή τα ξημερώματα άγνωστοι δράστες εισήλθαν σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης, που βρίσκεται κοντά σε πρατήριο καυσίμων στο 3 χλμ της παλαιάς εθνικής οδού Ελευσίνας-Θηβών και αφού περιέλουσαν με εύφλεκτο υλικό δύο βυτιοφόρα, τα οποία ήταν άδεια, τους έβαλαν φωτιά.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Από την φωτιά κάηκαν ολοσχερώς τα δύο βυτιοφόρα, ενώ διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο για λίγη ώρα.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

