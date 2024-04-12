Θεσσαλονίκη: Έσπασαν τα ισόβια για νεαρό που σκότωσε 24χρονο με μαχαίρι

Έσπασαν τα ισόβια για 23χρονο Αλγερινό που μαχαίρωσε και σκότωσε έναν 24χρονο ομοεθνή του τον Σεπτέμβριο του 2021 στη Θεσσαλονίκη.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ωστόσο δέχθηκε ότι ωθήθηκε στην πράξη από ανάρμοστη συμπεριφορά του παθόντος, αναγνωρίζοντάς του τη σχετική ελαφρυντική περίσταση. Έτσι, του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 16 ετών και πέντε μηνών σπάζοντας τα ισόβια που του είχαν επιβληθεί σε πρώτο βαθμό.

Το έγκλημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της 18ης Σεπτεμβρίου του 2021 στην οδό Μακεδονικής Αμύνης μπροστά στα έντρομα μάτια περαστικών.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δράστης και θύμα καβγάδισαν, ενώ ο 24χρονος φέρεται να τραυμάτισε τον κατηγορούμενο με ένα ψαλίδι.

Στη συνέχεια ο δεύτερος μπήκε αιμόφυρτος σε ταχυφαγείο της οδού Αριστοτέλους, άρπαξε ένα μαχαίρι και έτρεξε στην οδό Μακεδονικής Αμύνης όπου και μαχαίρωσε επανειλημμένα το θύμα, που άφησε την τελευταία του πνοή στη μέση του δρόμου.

Στην απολογία του ο 23χρονος ζήτησε συγγνώμη καθώς, όπως υποστήριξε, δεν είχε σκοπό να σκοτώσει το θύμα, για τον οποίο είπε ότι προσέβαλε την ανδρική του υπόληψη, πράγμα που τον εξόργισε.

Μετά την ετυμηγορία επέστρεψε στις φυλακές για να εκτίσει την υπόλοιπη ποινή του.

