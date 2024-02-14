Τραγωδία στο κέντρο του Ηρακλείου: Νεκρή σε πυρκαγιά 73χρονη γυναίκα

Τραγωδία το βράδυ της Τετάρτης στο στο κέντρο του Ηρακλείου, καθώς 73χρονη γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή μέσα από το φλεγόμενο σπίτι της στην περιοχή της Χανιώπορτας.

Δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσε στο ισόγειο διαμέρισμα της άτυχης γυναίκας όπου είχε ξεσπάσει η πυρκαγιά και κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι πυροσβέστες εντόπισαν την 73χρονη χωρίς τις αισθήσεις της.

Στο σημείο κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πολύ γρήγορα, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι η 73χρονη είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή.

Πηγή: cretalive.gr

