Το φαρμακείο του Σπύρου Μαρτίκα στο Κερατσίνι στόχευσε ληστής ο οποίος χθες Δευτέρα με τη χρήση βίας έκλεψε 250 ευρώ από το ταμείο.

Μάλιστα η υπάλληλος του φαρμακείου θέλοντας να υπαρασπιστεί τον χώρο της έσπρωχνε και χτυπούσε τον δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, ο δράστης φέρεται να την ενημέρωσε πως έχει πάνω του αιχμηρό αντικείμενο και μπορεί να την βλάψει.

Ο δράστης αναζητείται από την ΕΛΑΣ.

«Έχει ρημάξει τις γειτονιές του Κερατσινίου»

Ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου και πρώην παίκτης του Survivor Σπύρος Μαρτίκας μιλώντας στον ΣΚΑΙ δήλωσε πως όταν είδε το βίντεο φοβήθηκε για τη σωματική ακεραιότητα της υπαλλήλου του, ενώ τόνισε πως ο δράστης έχει ρημάξει τις γειτονιές του Κερατσινίου.

«Λάθος η αντίδραση της υπαλλήλου μου»

«Όταν είδα το βίντεο αγχώθηκα πάρα πολύ για την υπάλληλό μου, ήθελε να υπερασπιστεί τον χώρο της και αντιμετώπισε τον ληστή όμως ήταν λάθος η αντίδρασή της. Η φιγούρα αυτή έχει ρημάξει τις γειτονιές του Κερατσινίου. Στο φαρμακείο δεν έχει ξανασυμβεί ληστεία, ωστόσο ο συγκεκριμένος σίγουρα θα είχε μπει ως πελάτης».

