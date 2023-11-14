kataggelies@skai.gr: Έβαλαν κολώνα ακριβώς πάνω σε ράμπα ΑΜΕΑ στην Αγία Παρασκευή - Δείτε βίντεο

Μετ' εμποδίον διασχίζουν τα πεζοδρόμια οι κάτοικοι της Αττικής.

Αυτή το φορά πολίτης προέβη σε καταγγελία σχετικά με μία κολώνα που... φύτρωσε σε ράμπα ΑΜΕΑ στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Πιο συγκεκριμένα επί της Λ. Μεσογείων απέναντι από το Δημαρχείο έχει τοποθετηθεί μία κολώνα ακριβώς πάνω στη ράμπα ΑΜΕΑ.

Μάλιστα, όπως φαίνεται στο βίντεο αν κάποιος προσπαθήσει να διασχίσει το πεζοδρόμιο θα βρει πολλά εμπόδια, όπως μία ακόμη κολώνα αλλά και κομμάτια από σπασμένο πεζοδρόμιο...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.