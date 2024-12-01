Λογαριασμός
Στον ανακριτή 4 κατηγορούμενοι για την κινηματογραφική ληστεία της χρηματαποστολής στο Λαύριο

Οι κατηγορίες αφορούν στη δράση εγκληματικής οργάνωσης και στην δίωξη περιλαμβάνονται σοβαρά κακουργήματα

Ληστεία χρηματαποστολής στο Λαύριο

Της Ελενας Γαλάρη

Στον ανακριτή έχουν οδηγηθεί και απολογούνται τέσσερις από τους συνολικά έξι κατηγορούμενοι για την κινηματογραφική ληστεία της χρηματαποστολής στο Λαύριο στις 26 Σεπτεμβρίου 2024, με λεία σχεδόν 1. 200.000 ευρώ.

Οι κατηγορίες αφορούν στη δράση εγκληματικής οργάνωσης και στην δίωξη περιλαμβάνονται σοβαρά κακουργήματα όπως:

Διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
Διακεκριμένη κλοπή.
Ληστεία κατά συναυτουργία.
Κατοχή όπλων και εκρηκτικών και
Οπλοφορία οπλοχρησία. 
 

Πηγή: skai.gr

