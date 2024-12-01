Με αφορμή τα χθεσινά, viral στο ελληνικό διαδίκτυο, εγκαίνια του πολυαναμενόμενου από τους Θεσσαλονικείς εγκαίνια του Μετρό της πόλης, μία άλλη, νοσταλγική ανάρτηση κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του ίντερνετ: φωτογραφίες από τα εγκαίνια του Μετρό της Αθήνας το 2000, πριν δηλαδή από 24 χρόνια.

Στις… επικές φωτογραφίες που θυμήθηκε και ανάρτησε το ΕΠΙΚ, σερβιτόροι με σμόκιν υποδέχονται με σαμπάνιες τους καλεσμένους ενώ πλήθος κόσμου, υπουργοί της τότε κυβέρνησής και καλλιτέχνες κάνουν βόλτες στις αποβάθρες και με τους συρμούς.

Η ανάρτηση έχει προκαλέσει πολύ γέλιο και χιλιάδες σχόλια από τους χρήστες του διαδικτύου, ειδικά αυτούς που θυμούνται καθαρά την εποχή των εγκαινίων.

Δείτε τις φωτογραφίες

Το ζεύγος Σημίτη μαζί με τον Κώστα Λαλιώτη και ton Χρήστο Βερελή κάνουν χαμογελαστοί την πρώτη βόλτα

Λάκης Λαζόπουλος, Σάκης Ρουβάς και Ηλίας Ψινάκης αλά Μάτριξ

Κώστας Καραμανλής και Βαγγέλη Μεϊμαράκης ξεναγούνται στις αποβάθρες

Οικογενειακή φωτογραφία στις κυλιόμενες – Στο βάθος η Λίνα Μενδώνη

Για την ιστορία…

Τον Ιανουάριο του 1991 η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε τη διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη του αναδόχου για την κατασκευή των νέων τμημάτων του μετρό:

Γραμμή 2: Σεπόλια – Δάφνη, με 12 σταθμούς

Γραμμή 3: Κεραμεικός – Εθνική Άμυνα, με 9 σταθμούς.

Το μετρό της Αθήνας άρχισε να κατασκευάζεται τον Νοέμβριο του 1992 και παραδόθηκε μετά από πολλές καθυστερήσεις λόγω του πλήθους των αρχαιολογικών ανακαλύψεων και των διαμαρτυριών Ελλήνων και ξένων αρχαιολόγων.

Τελικώς, στις 29 Ιανουαρίου 2000 εγκαινιάστηκαν και λειτούργησαν τα δύο πρώτα τμήματα των νέων γραμμών.

Ο κόσμος που επισκέφτηκε το μετρό την πρώτη μέρα λειτουργίας του, έφθασε το 1.000.000. Η υποδοχή του κοινού ήταν ενθουσιώδης και εντύπωση προκάλεσε η «καθαριότητα και η αισθητική των σταθμών, καθώς και η ταχύτητα του μέσου».

Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.