Η χλιδάτη ζωή που δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί - καθώς οι ληστές της κινηματογραφικής ληστείας χρηματαποστολής στο Λαύριο εμφανίζονταν να εργάζονταν περιστασιακά ενώ παράλληλα λάμβαναν προνοιακά επιδόματα - ήταν το στοιχείο που «έκαψε» τους δράστες καθώς μπήκαν στο στόχαστρο των Αρχών και κατέληξαν με χειροπέδες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μετά τη μεγάλη ληστεία όπου η λεία ήταν μεγαλύτερη του ενός εκατομμυρίου ευρώ, οι δράστες -ανάμεσά τους και ο οδηγός της χρηματαποστολής- άλλαξαν τον τρόπο ζωής τους ριζικά και ξόδευαν χιλιάδες ευρώ για αγορές συσκευών αλλά και για διασκέδαση.

Κάτι που δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί σε καμία περίπτωση με τα χρήματα που φαίνονταν πως εισέπρατταν από τις περιστασιακές εργασίες που έκαναν αλλά και τα επιδόματα που λάμβαναν ως οικονομική βοήθεια.

Άμεσα μπήκαν στο μικροσκόπιο των Αρχών και μετά από πολύμηνη έρευνα στοιχειοθετήθηκε πως τα χρήματα προέρχονταν από την ληστεία της χρηματαποστολής που είχε λάβει χώρα στις 26 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο και κατά τη μεταφορά χρημάτων από πολυκατάστημα.

Μάλιστα οι δύο εκ των 6 συλληφθέντων είναι παλιοί γνώριμοι των Αρχών καθώς έχουν κατηγορηθεί για ποινικές υποθέσεις αλλά και για αρπαγή με σκοπό την καταβολή λύτρων.

