Μια ακόμη γυναικοκτονία σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 46χρονος αλβανικής καταγωγής σκότωσε την 60χρονη Ρομά σύζυγο του, ενώ τραυμάτισε και τον 29χρονο θετό γιο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, όλα έγιναν στο σπίτι τους, στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης. Προηγήθηκε έντονος καυγάς του ζευγαριού και όταν ο άνδρας προσπάθησε να επιτεθεί στη γυναίκα με μαχαίρι, ο γιος της επιχείρησε να τον αποτρέψει.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως στην προσπάθειά της η μητέρα να γλιτώσει το παιδί της δέχθηκε τη θανάσιμη μαχαιριά.

Κατά την προσπάθεια του γιου της να αφοπλίσει τον πατριό του δέχθηκε και ο ίδιος μαχαιριά με συνέπεια να τραυματιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες η ζωή του 29χρονου δεν διατρέχει κίνδυνο και νοσηλευεται στο Ιπποκράτειο νοσκομείο Θεσσαλονίκης.

Ο δράστης της άγριας δολοφονίας έχει συλληφθεί και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως δεν υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας από πλευράς δράστη.

Σε βάρος του του 46χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.