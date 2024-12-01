Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κακοκαιρία «Bora»: Ήχησε ξανά το 112 σε Πυλαία και Ρόδο - Μήνυμα και στους κατοίκους της Πιερίας

Σε εξέλιξη είναι και σήμερα η κακοκαιρία «Bora» - Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως και τη Δευτέρα

Κακοκαιρία «Bora»: Ήχησε ξανά το 112 σε Πυλαία και Ρόδο - Μήνυμα και στους κατοίκους της Πιερίας

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους τεσσάρων περιοχών της Πιερίας, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, λόγω των θυελλωδών ανέμων της κακοκαιρίας «Bora».

Πρόκειται για τις περιοχές Πλαταμώνα, Λεπτοκαρυά, Σκοτίνα και Νέοι Πόροι του Δήμου Δίου Ολύμπου.

Το μήνυμα που έλαβαν στα κινητά τους οι κάτοικοι αναφέρει τα εξής:

«Ενεργοποίηση 112 στην Πιερία. Όσοι βρίσκεστε στις περιοχές Πλαταμώνα, Λεπτοκαρυά, Σκοτίνα και Νέοι Πόροι του Δήμου Δίου Ολύμπου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας λόγω θυελλωδών ανέμων. Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών».

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ, ενώ η βροχόπτωση έχει "κοπάσει", σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες.

Την ίδια ώρα, νέο μήνυμα από το 112 έλαβαν και οι κάτοικοι της Πυλαίας Θεσσαλονίκης, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στην περιοχή του Δήμου Πυλαίας λόγω των ισχυρών ανέμων.  

μήνυμα 112 Πυλαία

Στη Ρόδο, όπου τα προβλήματα από την κακοκαιρία «Bora» είναι ιδιαίτερα έντονα, το 112 έστειλε νέο μήνυμα, υπενθυμίζοντας ότι «η απαγόρευση μετακίνησης οχημάτων στη Ρόδο παραμένει σε ισχύ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: 112 Ρόδος Πιερία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark