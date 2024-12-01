Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους τεσσάρων περιοχών της Πιερίας, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, λόγω των θυελλωδών ανέμων της κακοκαιρίας «Bora».

Πρόκειται για τις περιοχές Πλαταμώνα, Λεπτοκαρυά, Σκοτίνα και Νέοι Πόροι του Δήμου Δίου Ολύμπου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



📍#Πιερία



🆘 Όσοι βρίσκεστε στις περιοχές Πλαταμώνα, Λεπτοκαρυά, Σκοτίνα και Νέοι Πόροι του Δήμου Δίου Ολύμπου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας λόγω θυελλωδών ανέμων.



‼️ Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) December 1, 2024

Το μήνυμα που έλαβαν στα κινητά τους οι κάτοικοι αναφέρει τα εξής:

«Ενεργοποίηση 112 στην Πιερία. Όσοι βρίσκεστε στις περιοχές Πλαταμώνα, Λεπτοκαρυά, Σκοτίνα και Νέοι Πόροι του Δήμου Δίου Ολύμπου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας λόγω θυελλωδών ανέμων. Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών».

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ, ενώ η βροχόπτωση έχει "κοπάσει", σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες.

Την ίδια ώρα, νέο μήνυμα από το 112 έλαβαν και οι κάτοικοι της Πυλαίας Θεσσαλονίκης, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στην περιοχή του Δήμου Πυλαίας λόγω των ισχυρών ανέμων.

Στη Ρόδο, όπου τα προβλήματα από την κακοκαιρία «Bora» είναι ιδιαίτερα έντονα, το 112 έστειλε νέο μήνυμα, υπενθυμίζοντας ότι «η απαγόρευση μετακίνησης οχημάτων στη Ρόδο παραμένει σε ισχύ».

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



📍#Ρόδος



🆘 Οι ισχυρές καταιγίδες που εκδηλώθηκαν στην περιοχή σας θα συνεχιστούν κατά διαστήματα έως τις πρωινές ώρες της 02/12/2024. Η απαγόρευση μετακίνησης οχημάτων στη Ρόδο παραμένει σε ισχύ.



‼️ Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) December 1, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.