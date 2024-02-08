«Λίπος»: Ελεύθερος ο 63χρονος κατηγορούμενος για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος

Για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κλήθηκε να απολογηθεί σε ειδική ανακρίτρια της Θεσσαλονίκης ο 63χρονος Γεωργιανός, γνωστός με το ψευδώνυμο «Λίπος», που έχει καταδικαστεί κατά το παρελθόν ως "εγκέφαλος" της ρωσόφωνης μαφίας, με την κωδική ονομασία «Vor V Zakone» ("κλέφτες του νόμου"). Εισαγγελέας και ανακρίτρια αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο υπό τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Η εις βάρος του αποδιδόμενη πράξη συνδέεται με τη φερόμενη δράση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, η οποία με έδρα τη Θεσσαλονίκη διέπραττε διαρρήξεις και κλοπές τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γαλλία, με τη λεία των κλοπιμαίων να ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Η εξάρθρωσή της επιτεύχθηκε τον Απρίλιο του 2018 σε παράλληλη επιχείρηση των ελληνικών και γαλλικών διωκτικών αρχών, ενώ μεταξύ αυτών που είχαν συλληφθεί τότε ήταν ο 63χρονος, σήμερα, κατηγορούμενος ως "διευθύνων" την εγκληματική οργάνωση.

Οι γαλλικές δικαστικές αρχές είχαν ζητήσει την έκδοσή του, αίτημα που τελικώς απέρριψε ο 'Αρειος Πάγος, με το σκεπτικό ότι οι περισσότερες κατηγορίες που του αποδίδονταν τελέστηκαν στην Ελλάδα. Υπό αυτές τις συνθήκες, καταδικάστηκε για την εγκληματική οργάνωση σε 10ετή κάθειρξη (αθωώθηκε για τις κλοπές), ποινή την οποία εξέτισε (το μεγαλύτερο μέρος της), οπότε αποφυλακίστηκε προ 3μήνου από τον Κορυδαλλό με τον θεσμό της υφ' όρον απόλυσης.

Για την παραπάνω υπόθεση σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία για «ξέπλυμα βρόμικου χρήματος», πράξη για την οποία κλήθηκε να λογοδοτήσει τώρα.

Καθισμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο ο 63χρονος πέρασε το μεσημέρι το "κατώφλι" του γραφείου τής ειδικής ανακρίτριας, με τον ίδιο να αρνείται της εις βάρος του αποδιδόμενη πράξη.

Κατά πληροφορίες, ο ίδιος απολογήθηκε, μεταξύ άλλων, ότι τα ποσά που κατηγορείται ότι "ξέπλενε" αφορούν στη συντριπτική τους πλειονότητα έξοδα νοσηλείας σε κλινικές και διαμονές σε ξενοδοχεία, αποδίδοντάς τα στην βεβαρημένη κατάσταση της υγείας του.

Ο 63χρονος, αποκαλούμενος "αρχιμαφιόζος", έχει απασχολήσει την προηγούμενη δεκαετία τα ποινικά δικαστήρια της Θεσσαλονίκης για συμμετοχή σε διάφορες εγκληματικές ενέργειες. Την έκδοσή του είχαν ζητήσει οι ισπανικές και γεωργιανές δικαστικές αρχές. Oι ελληνικές Αρχές αρνήθηκαν τα αντίστοιχα αιτήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

