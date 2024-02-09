Λιμενικός: Ελεύθερος ο αξιωματικός που κατηγορείται για δωροληψία

Ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα και καταβολή εγγύησης δύο χιλιάδων ευρώ, αφέθηκε ο αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, στον οποίο έχουν ασκηθεί διώξεις για δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και λαθρεμπορία.
Ο 48χρονος που εκτελούσε χρέη λιμενοσταθμάρχη, συνελήφθη από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας το πρωί της Τετάρτης 6 Φεβρουαρίου 2024 και κατά την απολογία του, αρνήθηκε τις κατηγορίες.
