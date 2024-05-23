Δεύτερο φορτίο κοκαΐνης, αυτή τη φορά 100 κιλών, εντοπίστηκε στο λιμάνι της Πειραιάς, λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό της ποσότητας μαμούθ των 210 κιλών και την εξάρθρωση του καρτέλου που δακινούσε ναρκωτικά μέσω θαλάσσης.

Η αρμόδια υπηρεσία της δίωξης ναρκωτικών ερευνών αν οι δύο υποθέσεις σχετίζονται.

Νωρίτερα την Πέμπτη, είχε εξαρθρωθεί εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά μέσω θαλάσσης.

Η ανακοίνωση της Δίωξης μετά τον εντοπισμό του κοντέινερ με τις γαρίδες και την κοκαΐνη:

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, διεθνικού χαρακτήρα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιήθηκαν στη διακίνηση από τη Λατινική Αμερική σημαντικών ποσοτήτων κοκαΐνης. Η μεταφορά τους γινόταν διά θαλάσσης και αποκρύπτονταν σε εμπορευματοκιβώτια (container) για την περαιτέρω εισαγωγή και διακίνησή τους σε ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας, με σκοπό να αποκομίσουν παράνομα κέρδη μεγάλου ύψους.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης αναπτύχθηκε συνεργασία με το Γραφείο ΔΕΑ της Πρεσβείας Η.Π.Α. στην Αθήνα, την Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων και το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών του Γ' Τελωνείου Πειραιά, με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων του Σ.Δ.Ο.Ε. και της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών & Λαθρεμπορίου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα όπου, μέσω κατάλληλης αξιοποίησης, ανάλυσης και διασταύρωσης πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων και άλλων ανακριτικών μεθόδων, κατέστη δυνατός ο εντοπισμός και η διαγραφή της δράσης των μελών της οργάνωσης.

Παράλληλα, προέκυψε η επιχειρησιακή δομή και επαγγελματική υποδομή την οποία διέθετε, η οποία εξασφάλιζε την αδιάλειπτη στο χρόνο εγκληματικής τους δράσης και συγκεκριμένα τη μεταφορά και μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης, από την οποία αποκόμισαν υπέρογκα παράνομα έσοδα που ξεπερνούν τα -5.000.000- €.

Παράλληλα διακρίθηκε ο ρόλος καθενός από τα μέλη της οργάνωσης, ως εξής:

48χρονος, είχε αναλάβει τη διεύθυνση και την κατεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης και συγκεκριμένα την ανεύρεση των υπό διακίνηση ναρκωτικών, τη χρηματοδότηση της αγοράς και της μεταφοράς, τις οργανώσεις της αποστολής των ναρκωτικών από τη Λατινική, καθώς και την απόρριψη των ναρκωτικών σε εμπορευματοκιβώτια με κατεύθυνση. η χώρα και η περαιτέρω διακίνησή τους,

36χρονος, είχε αναλάβει την ανεύρεση και τη στρατολόγηση ετέρων μελών,

64χρονος, επικοινωνούσε με τα περισσότερα μέλη της οργάνωσης που είχαν έδρα στο εξωτερικό για τον συντονισμό της προμήθειας και τη χρηματοδότηση των διακίνησης ποσοτικών και

54χρονου, ήταν επιφορτισμένος με την επιχειρησιακή κάλυψη και την προστασία του 48χρονου, λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα, ώστε να αποφευχθεί η σύλληψή του.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση πρωινές ώρες χθες, Τετάρτη 22/05/2024, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε ο 48χρονος και στην κατοχή του βρέθηκαν με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση -180- αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με περιεχόμενο κοκαΐνη, συνολικού. μικτού βάρους -210- κιλών και -300- γραμμαρίων.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και οχήματα, επίσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κοκαΐνη συνολικού βάρους -510- γραμμαρίων,

ακατέργαστη κάνναβη βάρους -1,5- γραμμαρίων,

τα χρηματικά ποσά των -131.675- € και -30- λιρών Αγγλίας,

πιστόλι με γεμιστήρα με δεκαπέντε (15) φυσίγγια,

-37- φυσίγγια των 9. και -3- φυσίγγια των 7,65 mm,

ζυγαριά,

-2- μοτοσικλέτες,

-17- συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

κάρτα μνήμης (συσκευή usb),

-3- ηλεκτρονικές συσκευές γεωγραφικού εντοπισμού (GPS tracker),

σφραγίδα κλεισίματος εμπορευματοκιβωτίου και

πλήθος σελίδων με σημειώσεις.

Σημειώνεται ότι, σε βάρος του 48χρονου αρχηγικού μέλους εκκρεμούσε απόφαση κάθειρξης 20 ετών και χρηματική ποινή καθώς το 2017 είχε κατηγορηθεί ως υπεύθυνος εγκατάστασης και λειτουργίας εργαστηρίου παραγωγής συνθετικών ναρκωτικών δισκίων, όπου είχαν βρεθεί και κατασχεθεί πάνω από 634.000 δισκία CAPTAGON.

Επίσης, ο 64χρονος είχε εκτίσει ποινή κάθειρξης στην Η.Π.Α. για την εμπλοκή του σε υπόθεση μεταφοράς από την Ευρώπη.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να διακριβωθεί όλο το εύρος των παρανόμων δραστηριοτήτων της εγκληματικής οργάνωσης και τυχόν διασυνδέσεων αυτής με άλλα ομοειδή δίκτυα, καθώς και η ταυτοποίηση των μελών της.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

