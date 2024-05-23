Στάσσης: Το τρίπτυχο για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης

Στην ευρωπαϊκή ενότητα και στους τρεις βασικούς πυλώνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την επιτάχυνση της «πράσινης» μετάβασης, οικονομικότητα - βιωσιμότητα -ενεργειακή ασφάλεια, αναφέρθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΔΕΗ Γ. Στάσσης, μιλώντας στο συνέδριο Power Summit 2024 της Eurelectric, που για πρώτη φορά φέτος πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα με οικοδεσπότη τον όμιλο της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη ΔΕΗ, κατά τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου διεξήχθη συζήτηση με τίτλο EXECUTIVE DIALOGUE- Lighting the way, όπου συμμετείχαν - εκτός του επικεφαλής του ομίλου ΔΕΗ και αντιπροέδρου της Eurelectric κ. Στάσση - οι κκ Attila Steiner State Secretary for Energy and Climate Policy, Ministry of Energy, Hungary, Markus Rauramo CEO, Fortum and VP, Eurelectric και Károly Mátrai CEO, MVM Group, με την κυρία Sasha Twining σε ρόλο moderator.

Η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, η υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθώς και το λεγόμενο ενεργειακό τρίλημμα προσιτή - ασφαλής -απελευθερωμένη ενέργεια τα επόμενα πέντε χρόνια ήταν η βασική θεματολογία του πάνελ.

Στην ερώτηση σχετικά με τις επικείμενες ευρωεκλογές και ποια θα πρέπει να είναι η πορεία μας ο κ. Στάσσης τόνισε τη λέξη ενότητα, ως την πιο σημαντική παράμετρο για την ευρωπαϊκή πράσινη μετάβαση, κάτι το οποίο, όπως ανέφερε, αναδείχθηκε ακόμα περισσότερο από την πρόσφατη ουκρανική κρίση και την επιτυχή διαχείριση εκ μέρους της Ευρώπης. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στάσσης: «Για όλους μας είναι αναγκαίος ένας ισχυρός εξηλεκτρισμός και συνεπώς όλοι μαζί ενωμένοι θα πρέπει να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και να ενταθούν οι σχετικές ενέργειες - ρυθμιστικό πλαίσιο, ευρωπαϊκή νομοθεσία».

Κατά την τοποθέτησή του, τόνισε επίσης το ζήτημα της κοινωνικής αποδοχής και της συμπερίληψης, ως κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας του νέου μαζικού εξηλεκτρισμού, με την εκπαίδευση των πολιτών για το κλίμα και τη σημασία των ΑΠΕ να είναι απαραίτητη για το νέο «πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο».

Τέλος, συνόψισε τους βασικούς πυλώνες για την ενεργειακή μετάβαση και την ανάπτυξη των δικτύων διανομής ενέργειας στην Ευρώπη στο τρίπτυχο οικονομικότητα - βιωσιμότητα - ενεργειακή ασφάλεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

