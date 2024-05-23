Σαλαμίνα: Συνελήφθη 21χρονος που έκλεψε πολυτελές αυτοκίνητο από τη Βούλα

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Τροχαίας 21χρονος ημεδαπός στη Σαλαμίνα για κλοπή πολυτελούς αυτοκινήτου στο οποίο εντοπίστηκε να επιβαίνει ως οδηγός.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Τροχαίας στο πλαίσιο της περιπολίας τους κάλεσαν σε έλεγχο όχημα με οδηγό τον 21χρονο.

Στη θέα των αστυνομικών, ο κατηγορούμενος ανέπτυξε ταχύτητα αγνοώντας τις κλήσεις των αστυνομικών, έως ότου έφτασε σε αδιέξοδο, όπου εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός.

Ακολούθησε πεζή καταδίωξη και σε κοντινή απόσταση ο 21χρονος ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Σαλαμίνας, όπου διαπιστώθηκε ότι το ανωτέρω όχημα είχε κλαπεί πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας από την περιοχή της Βούλας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

