Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κρήτη: 37χρονος καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Ο 37χρονος απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Κέντρο Υγείας

Κρήτη: 37χρονος καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σήμερα σε Πυροσβεστική Υπηρεσία και ΕΚΑΒ για ατύχημα με τρακτέρ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στους Αρμένους Χανίων όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες, 37χρονος άνδρας που εκτελούσε αγροτικές εργασίες καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του.

Επί τόπου βρέθηκαν πυροσβέστες από το κλιμάκιο των Βρυσών οι οποίοι απεγκλώβισαν τον 37χρονο ενώ οι διασώστες του ΕΚΑΒ που τον παρέλαβαν τον μετέφεραν τραυματισμένο στο Κέντρο Υγείας Βάμου.

Πηγή: fonimaleviziou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρήτη τρακτέρ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark