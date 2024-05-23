Κρήτη: 37χρονος καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σήμερα σε Πυροσβεστική Υπηρεσία και ΕΚΑΒ για ατύχημα με τρακτέρ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στους Αρμένους Χανίων όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες, 37χρονος άνδρας που εκτελούσε αγροτικές εργασίες καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του.

Επί τόπου βρέθηκαν πυροσβέστες από το κλιμάκιο των Βρυσών οι οποίοι απεγκλώβισαν τον 37χρονο ενώ οι διασώστες του ΕΚΑΒ που τον παρέλαβαν τον μετέφεραν τραυματισμένο στο Κέντρο Υγείας Βάμου.

