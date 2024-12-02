Της Έλενας Γαλάρη

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν και οι δύο τελευταίοι κατηγορούμενοι για την κλοπή με λεία 1,2 εκ ευρώ στη χρηματαποστολή στο Λαύριο.

Πατέρας και γιος 56 και 26 ετών αντίστοιχα τήρησαν το δικαίωμα της σιωπής, αρνούμενοι τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Ο 56χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο και να έδινε εντολές, υπέβαλε αίτημα στον ανακριτή να διοριστεί ειδικός πραγματογνώμονας που θα αναλύσει το γενετικό υλικό του και θα επανεξετάσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης, σύμφωνα με την οποία φέρεται να είναι εκείνος που κατασκεύασε το ομοίωμα του εκρηκτικού μηχανισμού.

Παράλληλα, ο 56χρονος κατηγορούμενος, επικαλούμενος σοβαρά προβλήματα υγείας, υπέβαλε αίτημα για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησής του με βραχιολάκι, το οποίο ο ανακριτής απέρριψε.

Χθες προφυλακίστηκαν τέσσερις κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οδηγός της χρηματαποστολής.

Πηγή: skai.gr

