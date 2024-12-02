Πειραιάς: Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και ληστείας με πρωταγωνιστή αστυνομικό

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφεται με πρωταγωνιστή αστυνομικό, ο οποίος μάλιστα κατηγορείται και για ληστεία σε βάρος της 34χρονης πρώην συντρόφου του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό έγινε αργά το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στα Καμίνια του Πειραιά. Ο δράστης ευρισκόμενος στην οικία της πρώην συντρόφου του με την οποία είχε χωρίσει, προέβη στην αφαίρεση ενός ξύλινου βάζου, το οποίο περιείχε το κινητό της τηλέφωνο, το πορτοφόλι της με τραπεζικές κάρτες, την ταυτότητα της, καθώς και άλλα προσωπικά της αντικείμενα.

Ο αστυνομικός μάλιστα που υπηρετούσε σε Αστυνομικό Τμήμα της Αθήνας, τελούσε σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Καθώς έγιναν αντιληπτές οι ενέργειές του από το θύμα, προκειμένου να διατηρήσει στην κατοχή του τα κλοπιμαία, απώθησε την παθούσα, η οποία κατάφερε ωστόσο να κλειδώσει την πόρτα του σπιτιού της και να καλέσει την Άμεση Δράση.

Μέχρι να φτάσουν οι συνάδελφοι του δράστη, ο ίδιος κατάφερε να διαφύγει από το μπαλκόνι σαν κοινός κακοποιός και πλέον αναζητείται.

Την επόμενη ημέρα, ο πατέρας του δράστη επέστρεψε στην 34χρονη τα κλοπιμαία, ενώ σε βάρος του δράστη που δεν εντοπίστηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και ενδοοικογενειακή βία, αφού το θύμα ήταν η πρώην σύντροφός του.

Πηγή: skai.gr

