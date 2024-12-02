Λαμία: Εισέβαλαν στο σπίτι 43χρονου, τον έκλεψαν και τον μαχαίρωσαν

Αιματηρή ληστεία σημειώθηκε πρώτες πρωινές ώρες του περασμένου Σαββάτου (30/11) σε σπίτι στο κέντρο της Λαμίας, σύμφωνα με καταγγελία 43χρονου.

Συγκεκριμένα, τρία άτομα εισέβαλαν στο σπίτι του στις 04:00’ τα ξημερώματα και με τη βία και την απειλή μαχαιριού, του απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, το κινητό του τηλέφωνο, καθώς και φαρμακευτικά δισκία τα οποία κατείχε νομίμως με ιατρική συνταγή.

Μάλιστα φεύγοντας ο ένας εκ των δραστών τον τραυμάτισε με μαχαίρι στο πόδι, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, τόσο το θύμα, όσο και οι δράστες, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες αργότερα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας (πρώην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας), είναι τοξικοεξαρτημένα άτομα.

Οι συλληφθέντες ηλικίας 53, 48 και 36 ετών, κατηγορούνται για διάπραξη ληστείας, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ τους δύο πρώτους βαραίνει επιπλέον το αδίκημα της παράβασης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς επάνω τους βρέθηκαν ναρκωτικά δισκία χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.

Lamiareport.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.