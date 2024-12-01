Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκαν και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την κλοπή χρηματαποστολής στο Λαύριο στις 26 Σεπτεμβρίου μεταξύ των οποίων και ο οδηγός του βαν.

Οι κατηγορούμενοι απολογήθηκαν για διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κλοπή, κατοχή όπλων και εκρηκτικών και οπλοφορία οπλοχρησία.

Αρχικά τους είχε αποδοθεί κατηγορία και για το κακούργημα της ληστείας κατά συναυτουργία, την οποία ωστόσο αφαίρεσε ο ανακριτής, διότι δεν υπήρχε σωματική βία και απειλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την απολογία τους οι τρεις κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ενώ ο οδηγός του κλεμμένου αυτοκινήτου αποδέχτηκε εν μέρει τη συμμετοχή του στη ληστεία.

Αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι τελευταίοι δύο κατηγορούμενοι πατέρας και γιος.

Υπενθυμίζεται, ότι η ληστεία έγινε στο Λαύριο στις 26 Σεπτεμβρίου 2024, με λεία σχεδόν 1. 200.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

