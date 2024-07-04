Παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές του Λασιθίου ο δράστης του θανάσιμου τραυματισμού του 36χρονου μπατζανάκη του, στη διάρκεια γλεντιού σε κουρές, στο Οροπέδιο Καθαρού.

Ο δράστης, που σύμφωνα με το Cretalive βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι πέταξε το μοιραίο πιστόλι όταν αντιλήφθηκε την τραγωδία, σε σημείο που δεν θυμάται ακριβώς.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές μιλούσαν για δίκαννο κυνηγετικό όπλο, κάτι που είχε προκαλέσει εντύπωση. Ωστόσο η πλευρά του δράστη μιλά για πιστόλι.

Όλα ξεκίνησαν σε συγκέντρωση για κουρές στην περιοχή του Καθαρού. Η παρέα, μεταξύ των οποίων και οι δύο άνδρες, φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Κάποια στιγμή άρχισαν οι μπαλωθιές, με τραγικό αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 36χρονου από το όπλο που κρατούσε ο μπατζανάκης του.

Τον άτυχο άνδρα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, όπως γράφει το maleviziotis.gr εντόπισαν δύο γυναίκες πεσμένο στον δρόμο. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άτυχο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο 36χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.





Πηγή: skai.gr

