Μπουρίνια και χαλάζι φέρνει η κακοκαιρία εξπρές – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 02/07/24 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις απο το αρχικό δελτίο.

Eπιδείνωση του καιρού προβλέπεται έως αργά το απόγευμα σήμερα Πέμπτη (04-07-24) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Πέμπτη (04-07-24)

α. Στην ανατολική Μακεδονία και περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας (κυρίως νομοί Θεσσαλονίκης - Χαλκιδικής) καθώς και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (βορείως της Μυτιλήνης) έως τις μεσημβρινές ώρες.

β. Στη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις πρωινές έως τις απαγευματινές ώρες.

γ. Στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την ανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια από τις μεσημβρινές έως τις απογευματινές ώρες.

