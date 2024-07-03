Νέο άγριο ενδοοικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε στην Εύβοια και συγκεκριμένα στην Κάρυστο, το Σάββατο 29/06, όπου μια γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον σύζυγό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες το θύμα βρέθηκε άγρια χτυπημένη από τους αστυνομικούς του ΑΤ Καρύστου, στους οποίους κατήγγειλε ότι τη χτύπησε ο σύζυγος της.

Μετά από αναζητήσεις ο άνδρας εντοπίστηκε και οδηγήθηκε την Κυριακή στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώπιον του εισαγγελέα και έπειτα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους να μην πλησιάζει και επικοινωνεί τη γυναίκα.

Οι αστυνομικοί σύστησαν στο θύμα να εγκαταστήσει την εφαρμογή panic button, κάτι το οποίο έκανε.

Είχε κάνει καταγγελία πάλι για ενδοοικογενειακή βία το 2021

Το εν λόγω περιστατικό δεν είναι το πρώτο για το ζευγάρι. Η γυναίκα είχε κάνει καταγγελία στην αστυνομία, το 2021 επίσης για ενδοοικογενειακή βία ενώ υπήρξαν τα επόμενα χρόνια αρκετοί καυγάδες.

Η αύξηση των ενδοοικογενειακών επεισοδίων στην Εύβοια, έχουν ανησυχήσει τις αρχές ενώ πονοκέφαλο προκαλεί η υποστελέχωση των τμημάτων σε ολόκληρο το νησί.

