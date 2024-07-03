Λογαριασμός
Φωτιά στην Νέα Ζωή Ασπροπύργου - Προβλήματα στον προαστιακό

Η φωτιά ξέσπασε κοντά στις γραμμές του προαστιακού όπου βρίσκεται καταυλισμός Ρομά

Φωτιά

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου κοντά στις γραμμές του προαστιακού.

Η φωτιά ξέσπασε κοντά σε καταυλισμό Ρομά.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 2 πυροσβεστικά οχήματα.

Λόγω της πυρκαγιάς ο προαστιακός με κατεύθυνση προς Αθήνα έχει σταματήσει και δεν διέρχεται από το σημείο με αποτέλεσμα να γυρίσει και πάλι πίσω προς το σταθμό του Ασπροπύργου.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ασπρόπυργος Φωτιά Προαστιακός
