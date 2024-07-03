Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου κοντά στις γραμμές του προαστιακού.
Η φωτιά ξέσπασε κοντά σε καταυλισμό Ρομά.
Στο σημείο έχουν σπεύσει 2 πυροσβεστικά οχήματα.
Λόγω της πυρκαγιάς ο προαστιακός με κατεύθυνση προς Αθήνα έχει σταματήσει και δεν διέρχεται από το σημείο με αποτέλεσμα να γυρίσει και πάλι πίσω προς το σταθμό του Ασπροπύργου.
Πηγή: skai.gr
