Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου κοντά στις γραμμές του προαστιακού.

Η φωτιά ξέσπασε κοντά σε καταυλισμό Ρομά.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 2 πυροσβεστικά οχήματα.

Λόγω της πυρκαγιάς ο προαστιακός με κατεύθυνση προς Αθήνα έχει σταματήσει και δεν διέρχεται από το σημείο με αποτέλεσμα να γυρίσει και πάλι πίσω προς το σταθμό του Ασπροπύργου.

Πηγή: skai.gr

