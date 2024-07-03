Κρήτη: Νεκρός από πυροβολισμό νεαρός άνδρας στο Λασίθι

Νεκρός από πυροβολισμό, από τα χέρια του μπατζανάκη του μεταφέρθηκε απόψε στην Κριτσά Λασιθιου από το Οροπέδιο Καθαρού, ένας άνδρας 36 ετών.

Ο 36χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές του Λασιθίου ο δράστης, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του cretalive, ενώ δήλωσε στους αστυνομικούς ότι πέταξε το μοιραίο πιστόλι όταν αντιλήφθηκε την τραγωδία, σε σημείο που δεν θυμάται ακριβώς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα έγιναν στη διάρκεια γλεντιού για κουρές στην περιοχή του Καθαρού.

Οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Κάποια στιγμή άρχισαν οι μπαλοθιές, με τραγικό αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 36χρονου από το δίκαννο κυνηγετικό όπλο που κρατούσε ο μπατζανάκης του.

Άμεσα σήμανε συναγερμός στις διωκτικές αρχές.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έχουν σπεύσει στην περιοχή.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ανθρωποκτονία από αμέλεια, ωστόσο οι αστυνομικοί προχωρούν σε αυτοψία, συλλέγουν όλα τα στοιχεία, λαμβάνουν καταθέσεις, προκειμένου να διερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες της νέας αυτής τραγωδίας.



