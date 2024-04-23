Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 23 Απριλίου

Σήμερα Τρίτη, 23 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Μαρτύρων Ανατολίου και Πρωτολέοντος του στρατηλάτου, Μαρτύρων Δονάτου και Θερινού.

Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα.

Άγιος Πρωτολέων ο στρατηλάτης

Ο Άγιος Πρωτολέων ήταν στρατιωτικός. Βλέποντας το μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου ομολόγησε τον Χριστό και τελικά μαρτύρησε διά ξίφους. Επίσης δια ξίφους μαρτύρησαν οι Άγιοι Δονάτος και Θερινός.

Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου.

Πηγή: skai.gr

