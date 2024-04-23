Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 23 Απριλίου

Σήμερα Τρίτη, 23 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Μαρτύρων Ανατολίου και Πρωτολέοντος του στρατηλάτου, Μαρτύρων Δονάτου και Θερινού.
Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα.
Άγιος Πρωτολέων ο στρατηλάτης
Ο Άγιος Πρωτολέων ήταν στρατιωτικός. Βλέποντας το μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου ομολόγησε τον Χριστό και τελικά μαρτύρησε διά ξίφους. Επίσης δια ξίφους μαρτύρησαν οι Άγιοι Δονάτος και Θερινός.
Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.