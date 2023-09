Θεσσαλία: Παραμένουν τα προβλήματα στις πλημμυρισμένες περιοχές - Ποιοι οδικοί άξονες άνοιξαν Ελλάδα 09:23, 30.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Χωρίς πόσιμο νερό ο Βόλος - Καθημερινή μάχη με τη λάσπη για να επιστρέψουν στην καθημερινότητα δίνουν και οι κάτοικοι στην Καρδίτσα