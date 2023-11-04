Μεγάλες καταστροφές στην Ξάνθη από την κακοκαιρία - Αυτοκίνητα αναποδογύρισαν από ανεμοστρόβιλο (βίντεο)

Τεράστιες καταστροφές προκάλεσε το σύντομο αλλά εξαιρετικά έντονο πέρασμα της κακοκαιρίας «Π» από την Ξάνθη, το Σάββατο (04/11).

Δεκάδες πτώσεις δέντρων, ΙΧ που καταπλακώθηκαν από πτώσεις κλαδιών, καταστροφές σε οροφές σπιτιών και ηλιακούς θερμοσίφωνες αλλά και υλικές ζημιές στα γήπεδα της ΕΠΣ, είναι μόλις μερικά από αυτά που αφήνει πίσω της η κακοκαιρία.

Οι ουρανοί άνοιξαν λίγο πριν το μεσημέρι, με έναν ανεμοστρόβιλο να κάνει την εμφάνισή του διασχίζοντας ένα μικρό τμήμα της Ξάνθης, προκαλώντας ωστόσο μεγάλες καταστροφές.

Στον χώρο στάθμευσης οχημάτων έξω από το super market Lidl, στην ανατολική είσοδο της πόλης, ο ανεμοστρόβιλος αναποδογύρισε δύο ΙΧ αυτοκίνητα, δημιουργώντας πρωτόγνωρες εικόνες. Πολίτες που αντίκρισαν το συμβάν δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους.

Σε μικρή απόσταση και επί της οδού Γ. Κονδύλη, στον γνωστό δρόμο με τα πλατάνια της Ξάνθης, ο ανεμοστρόβιλος προκάλεσε δεκάδες πτώσεις κλαδιών, τα οποία έπεσαν πάνω στον δρόμο ενώ από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Πτώσεις δέντρων και κλαδιών καταγράφονται σε δεκάδες σημεία της Ξάνθης, με ένα δέντρο μάλιστα να πέφτει πάνω σε ΙΧ αυτοκίνητο, προκαλώντας του σοβαρές υλικές ζημιές.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.