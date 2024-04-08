Λογαριασμός
Στο κόκκινο η κίνηση και σήμερα - Πού θα συναντήσετε προβλήματα

Ποιους δρόμους να αποφύγετε

UPDATE: 09:27
μποτιλιάρισμα

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Μεγάλα μποτιλιαρίσματα και σήμερα στους δρόμους του λεκανοπέδιου.

Κίνηση παρατηρείται:

  • στην άνοδο του Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκηδόνα
  • στην κάθοδο της Κηφισού από τη Μεταμόρφωση προς τη Λεωφόρο Αθηνών 
  • στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας 
  • στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών λόγω των εργασιών στο ύψος του Ασπρόπυργου
  • στην άνοδο της Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους στο Χαλάνδρι
