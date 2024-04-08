Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης
Μεγάλα μποτιλιαρίσματα και σήμερα στους δρόμους του λεκανοπέδιου.
Κίνηση παρατηρείται:
- στην άνοδο του Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκηδόνα
- στην κάθοδο της Κηφισού από τη Μεταμόρφωση προς τη Λεωφόρο Αθηνών
- στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας
- στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών λόγω των εργασιών στο ύψος του Ασπρόπυργου
- στην άνοδο της Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους στο Χαλάνδρι
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.