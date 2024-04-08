Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Μεγάλα μποτιλιαρίσματα και σήμερα στους δρόμους του λεκανοπέδιου.

Κίνηση παρατηρείται:

στην άνοδο του Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκηδόνα

στην κάθοδο της Κηφισού από τη Μεταμόρφωση προς τη Λεωφόρο Αθηνών

στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας

στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών λόγω των εργασιών στο ύψος του Ασπρόπυργου

στην άνοδο της Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους στο Χαλάνδρι

Πηγή: skai.gr

