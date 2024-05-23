Σήμερα η ψήφιση του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της ακριβείας και την προστασία του καταναλωτή

Συζητείται και ψηφίζεται σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από καταστροφές και άλλες διατάξεις».

Την προηγούμενη Δευτέρα το νομοσχέδιο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Υπέρ της αρχής του τάχθηκε μόνο η ΝΔ, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκτός του ΚΚΕ που καταψήφισε, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, ΝΙΚΗ, Σπαρτιάτες και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στη συζήτηση και ψήφισή του στην Ολομέλεια που θα διεξαχθεί σήμερα.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

