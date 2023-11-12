Επιμηκύνεται η τουριστική σεζόν στην Ελλάδα - Σε αυξημένα επίπεδα η ζήτηση και τον χειμώνα

Καρπούς αποδίδει η στρατηγική της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου και ήδη εφέτος υπάρχουν απτά αποτελέσματα, όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης σημειώνοντας ότι ο ελληνικός οργανισμός τουρισμού έχει πάντα ως κεντρικό πυλώνα των πρωτοβουλιών του την επέκταση της σεζόν. Εστιάζοντας στην φετινή τουριστική περίοδο, ο κ. Φραγκάκης ανέφερε, ότι εφέτος έχουμε τα πρώτα απτά αποτελέσματα καθώς η σεζόν ξεκίνησε πολύ νωρίς, στις αρχές Μαρτίου, ενώ ακόμα και μέχρι τα μέσα του Νοεμβρίου αρκετοί προορισμοί φιλοξενούν επισκέπτες.

Την ίδια στιγμή, η ζήτηση για την Αθήνα, εξηγεί ο κ. Φραγκάκης, είναι σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα όλο το χειμώνα με αυξημένες πτήσεις από αρκετές εταιρίες. Μάλιστα ίδια εικόνα δίνουν στον ΕΟΤ οι αεροπορικές και οι tour operators για το 2024 κατά την διάρκεια των επαφών που είχε ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ στη έκθεση WTM στο Λονδίνο.

«Η επιμήκυνση είναι μια συλλογική προσπάθεια η οποία έχει στηριχθεί από όλους: επαγγελματίες της αγοράς, τοπικές κοινωνίες, οργανισμούς τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το 2022 για παροχή κινήτρων στο εξωτερικό με σκοπό την επιμήκυνση της σεζόν, την οποία ανέλαβε να υλοποιήσει ο ΕΟΤ, λειτούργησε εξαιρετικά θετικά. "Oι καρποί αυτής της πρωτοβουλίας είναι αυτοί που απολαμβάνει σήμερα ο ελληνικός τουρισμός», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Φραγκάκης.

Με το βλέμμα στραμμένο στην χρονιά του 2024 ο κ. Φραγκάκης υπογράμμισε ότι στο πλαίσιο της WTM είχε σειρά επαφών με παράγοντες της διεθνούς αγοράς με αιχμή του δόρατος την επιμήκυνση και όλα δείχνουν ότι θα έχουμε εξίσου καλές επιδόσεις κ σε αυτόν το τομέα, όπως τόνισε.

Στις 15 Νοεμβρίου κλείνουν και τα τελευταία Resort στην Ελλάδα

Μπορεί το στοίχημα του 12μηνου τουρισμού για όλους τους ελληνικούς προορισμούς να φαντάζει πολύ δύσκολο έως και αδύνατο, ωστόσο πολλές περιοχές της χώρας υποδέχονται επισκέπτες καθ'όλη τη διάρκεια του έτους. Πρώτη θέση στην λίστα με τα ξενοδοχεία που μένουν ανοιχτά όλο το χρόνο είναι αυτά που που βρίσκονται κυρίως σε αστικό περιβάλλον αλλά και σε περιοχές ορεινές που ο τουρισμός αποτελεί μοναδική δραστηριότητα των κατοίκων. Στο μεταξύ το μοντέλο ήλιος και θάλασσα, που εκπροσωπείται κυρίως από τα "Resort", ανανεώνει το ραντεβού με τους ξένες επισκέπτες την επόμενη χρονιά, καθώς στα μέσα Νοεμβρίου κλείνουν και τα τελευταία ξενοδοχεία στους νησιωτικούς προορισμούς.

Στην Ρόδο το καλοκαίρι ακόμα δεν τελείωσε

Τον Οκτώβριο, όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Βάσια Παπαηλία σύμβουλος της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η Μύκονος, η Σαντορίνη η Ρόδος και η Σαντορίνη σημείωσε άνοδο των αεροπορικών αφίξεων κατά 31% σε σχέση με το 2019, χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Ακόμα και αυτή την περίοδο, κάθε μέρα στην Ρόδο καταφθάνουν 500 ξένοι επισκέπτες με 20 καθημερινές πτήσεις από τις χώρες του εξωτερικού.

Στην Πόλη του Ηρακλείου η πληρότητα αγγίζει "ταβάνι"

Αντίστοιχη είναι και η εικόνα στην Κω, ενώ στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, δεν πέφτει "καρφίτσα" στα ξενοδοχεία του αστικού ιστού, που παραμένουν ανοικτά 12 μήνες το χρόνο, όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του δήμου Ηρακλείου, Γιώργος Σισαμάκης. Με 5.000 καταλύματα εντός του αστικού ιστού, προορισμός του Ηρακλείου αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή του 12μηνου τουρισμού με όχημα την γαστρονομία και τον πολιτισμό, ενώ ήδη ο δήμος τρέχει προγράμματα προσέγγισης με ψηφιακούς νομάδες, ενίσχυσης του αθλητικού τουρισμού αλλά και της οργάνωσης συνεδρίων στην πόλη.

Στην Αθήνα ο Οκτώβριος έκλεισε με πληρότητα περίπου στο 70% για τα ξενοδοχεία

Η Αθήνα με 600 περίπου ξενοδοχεία είναι η πρωταθλήτρια στις αφίξεις επισκεπτών στα αστικά κέντρα πέραν της αυστηρής θερινής περιόδου. Μάλιστα τον Οκτώβριο η πληρότητα κυμάνθηκε στο 70% για τα ξενοδοχεία της Αθήνας, με όχημα κυρίως την διοργάνωση των συνεδρίων που με τη σειρά τους επέστρεψαν στην κανονικότητα, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Ευγένιος Βασιλικός γενικός γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής και Αργοσαρωνικού.

Για τον κ. Βασιλικό το στοίχημα είναι πως από το επόμενο διάστημα θα διατηρηθούν πληρότητες στα ξενοδοχεία που θα εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα τους, δεδομένου του γεγονότος ότι και η τουριστική κίνηση θα μειωθεί σημαντικά αλλά και οι τιμές θα πέσουν σημαντικά, ελέω του ανταγωνισμού από την βραχυχρόνια μίσθωση.

Αύξηση 8,4% των αεροπορικών αφίξεων τον Σεπτέμβριο

Στο μεταξύ γκάζι πάτησαν και τον Σεπτέμβριο οι αφίξεις ξένων επισκεπτών στην Ελλάδα, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο ΙΝΣΕΤΕ, το ερευνητικό εργαλείο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, καθώς τον πρώτο μήνα του φθινοπώρου σημειωθήκαν 3,4 εκατομμύρια αεροπορικές αφίξεις καταγράφοντας αύξηση 8,4% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2022.

Μάλιστα στο εννεάμηνο του τρέχοντος έτους, την περίοδο δηλαδή Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2023, καταγράφηκαν 20,9 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, ξεπερνώντας τα επίπεδα του Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022 κατά 11,6%. Σε απόλυτα νούμερα η Ελλάδα είχε επιπλέον 2,2 εκατ. αεροπορικές αφίξεις σε σχέση με το εννεάμηνο του 2022

Σταχυολογώντας τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ ειδική μνεία πρέπει να γίνει και στις διεθνείς οδικές αφίξεις, όπου την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023 καταγράφηκαν 9,0 εκατ. διεθνείς οδικές αφίξεις, έναντι 6,6 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +35,7%. Σε απόλυτα νούμερα το εξεταζόμενο διάστημα η Ελλάδα προσέλκυσε επιπλέον 2,4 εκατ. οδικές αφίξεις σε σχέση με το 2022.

Για μια ακόμη χρονιά ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον παραγωγικοί μήνες για τον ελληνικό τουρισμό ήταν ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Ειδικότερα, τον Ιούλιο σημειώθηκαν 4,4 εκατ. αφίξεις αυξημένες κατά 4,6% σε σχέση με πέρυσι, ενώ και για τον Αύγουστο οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 4,2 εκατ. καταγράφοντας αύξηση 4,5%, πάντα σε σύγκριση με τον περσινό μήνα.

Σε ό,τι αφορά τις ταξιδιωτικές εισπράξεις το εξεταζόμενο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023, που το ΙΝΣΕΤΕ παραθέτει, αυτές εμφάνισαν αύξηση κατά 15,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και διαμορφώθηκαν στα 14.663 εκατ. ευρώ. Μάλιστα όπως τονίζεται, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά +9,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 8.155 εκατ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 21,3%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 6.104 εκατ. ευρώ.

Προβληματισμός στις τάξεις των ξενοδόχων από την αύξηση στα λειτουργικά τους κόστη

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο νέος γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Άγγελος Καλλίας, αναφερόμενος στην εξέλιξη της φετινής τουριστικής χρονιάς εστίασε στα ζητήματα που απειλούν την βιωσιμότητα των ξενοδοχείων και ειδικά αυτών που δραστηριοποιούνται στους ορεινούς όγκους της χώρας.

Όπως εξήγησε τίποτα δεν έχει αλλάξει με τους παράγοντες που επηρεάζουν την λειτουργία των ξενοδοχείων, με έμφαση το ενεργειακό κόστος. «Τα λειτουργικά κόστη έχουν αυξηθεί, ακόμα και μια χρονιά καλύτερη από πέρυσι που θα καταλήξει να είναι, τα κόστη που έχουν να αντιμετωπίσουν τε ξενοδοχεία και ειδικά αυτού του ορεινού όγκου είναι δυσβάσταχτα», ανέφερε ο κ Καλλίας.

Το πετρέλαιο όπως είπε, είναι αυξημένο 20% σε σχέση με πέρυσι, το μισθολογικό κόστος είναι κι αυτό αυξημένο όπως και οι πρώτες ύλες και εν τέλει τα λειτουργικά κόστη να είναι αυξημένα κατά 25%, σημείωσε ο κ. Καλλίας. Ο γενικός γραμματέας της ΠΟΞ εκτίμησε ότι το 60% με 70% των ξενοδοχείων στον ορεινό όγκο δεν θα είναι βιώσιμα.

Στους παράγοντες που προβληματίζουν τον κλάδο είναι το γεγονός ότι δεν έχει ληφθεί καμία νέα μέριμνα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ξενοδοχείων υπογραμμίζει ο κ. Καλλίας. Την ίδια στιγμή υπενθυμίζει ότι τα ξενοδοχεία 1,2 και 3 αστέρων , που είναι και το 70% του ξενοδοχειακού χαρτοφυλακίου της χώρας, έχουν μείνει εκτός από προγράμματα για αναβάθμιση τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανταγωνιστικότητα τους αλλά και την βιωσιμότητα τους στο νέο περιβάλλον, όπως λέει.

Σε κάθε περίπτωση το ταμείο για τις τουριστικές επιχειρήσεις θα γίνει στο τέλος της χρονιάς, σημειώνουν οι φορείς του κλάδου.

