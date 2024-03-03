Λογαριασμός
Χτυπούν τα κουδούνια στη Θεσσαλονίκη - Ξεκίνησε η μεγάλη γιορτή των κωδωνοφόρων (Βίντεο, φωτογραφίες)

Συμμετέχουν 22 ομάδες και περισσότερα από 1000 άτομα.

Κουδουνοφοροι

Κωδωνοφόροι από διάφορα μέρη της Ελλάδας έφτασαν το πρωί της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη για να συμμετάσχουν στο 6ο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Κωδωνοφορίας «Οι Δρόμοι του Κουδουνιού 2024».

Οι συμμετέχοντες, φορώντας εντυπωσιακές στολές, με τα πρόσωπα τους βαμμένα και τεράστιες κουδούνες ξεκίνησαν από τον Λευκό Πύργο και θα φτάσουν στην πλατεία Αριστοτέλους.

κουδουνοφοροι

«Στη μεγάλη γιορτή συμμετέχουν 22 ομάδες και περισσότερα από 1000 άτομα. Αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά δρώμενα της βόρειας Ελλάδας», είπε η ανταποκρίτρια του ΣΚΑΪ στη Θεσσαλονίκη Έλενα Χελβατζόγλου.

κουδουνοφοροι

κουδουνοφοροι

Πηγή: skai.gr

TAGS: Θεσσαλονίκη φεστιβάλ
