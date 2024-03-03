Κωδωνοφόροι από διάφορα μέρη της Ελλάδας έφτασαν το πρωί της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη για να συμμετάσχουν στο 6ο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Κωδωνοφορίας «Οι Δρόμοι του Κουδουνιού 2024».
Οι συμμετέχοντες, φορώντας εντυπωσιακές στολές, με τα πρόσωπα τους βαμμένα και τεράστιες κουδούνες ξεκίνησαν από τον Λευκό Πύργο και θα φτάσουν στην πλατεία Αριστοτέλους.
«Στη μεγάλη γιορτή συμμετέχουν 22 ομάδες και περισσότερα από 1000 άτομα. Αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά δρώμενα της βόρειας Ελλάδας», είπε η ανταποκρίτρια του ΣΚΑΪ στη Θεσσαλονίκη Έλενα Χελβατζόγλου.
Πηγή: skai.gr
- Kataggelies@skai: Τρία χρόνια περιμένει στη λίστα αναμονής για να χειρουργηθεί - Τι απαντά ο υφυπουργός Υγείας
- Ο «παλαιοχριστιανός» Μανώλης Καλαϊτζιδάκης στον ΣΚΑΪ: Βρήκε σπίτι για την οικογένειά του - Επιπλοκές στην εγκυμοσύνη της κόρης του
- Πώς η «θεραπευτική άσκηση» βελτιώνει την ποιότητα ζωής των νεφροπαθών
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.