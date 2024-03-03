Κωδωνοφόροι από διάφορα μέρη της Ελλάδας έφτασαν το πρωί της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη για να συμμετάσχουν στο 6ο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Κωδωνοφορίας «Οι Δρόμοι του Κουδουνιού 2024».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οι συμμετέχοντες, φορώντας εντυπωσιακές στολές, με τα πρόσωπα τους βαμμένα και τεράστιες κουδούνες ξεκίνησαν από τον Λευκό Πύργο και θα φτάσουν στην πλατεία Αριστοτέλους.

«Στη μεγάλη γιορτή συμμετέχουν 22 ομάδες και περισσότερα από 1000 άτομα. Αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά δρώμενα της βόρειας Ελλάδας», είπε η ανταποκρίτρια του ΣΚΑΪ στη Θεσσαλονίκη Έλενα Χελβατζόγλου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.